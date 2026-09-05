Nemzeti Sportrádió

US Open: hatalmas csatát vívtak a Williams nővérek, de kiestek a páros első fordulójában

K. Zs.K. Zs.
2026.09.05. 09:33
Serena és Venus Williams így búcsúzott a New York-i közönségtől (Fotó: Getty Images)
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US Open Venus Williams Serena Willams
Serena Williams és Venus Williams nem jutott túl a női páros első fordulóján az Egyesült Államok nemzetközi teniszbajnokságán (US Open): a két legenda három játszmában, nagy csatában kikapott a 14. helyen kiemelt Maya Joint, Csan Hao-csing kettőstől magyar idő szerint szombat hajnalban.

A szabadkártyával induló Williams nővérek négy év után versenyeztek ismét együtt a US Openen – 27 év telt el közösen aratott első itteni páros diadaluk óta –, és bár az első játszmát elvesztették, a másodikat rövidítésben behúzták.

A zsúfolásig telt Arthur Ashe Stadion közönsége igazán drámai harmadik szett szemtanúja volt: az ausztrál, tajvani kettős 4:1-re elhúzott, de a két Williams visszakapaszkodott, kiharcolta a rövidítést. Abban pedig a publikum nagy örömére elhúzott 5–0-ra! Akkor azonban a riválison volt a sor, hogy kisebb csodát tegyen – és mivel Serena is, Venus is „besegített” egy-egy kettős hibával, a három óra, két perces csatát Maya Joint és Csan Hao-csing nyerte meg.

Az amerikaiaknak volt alkalmuk győzelmet is ünnepelniük a hajnali órákban: Ben Shelton 3 óra 24 perces küzdelemben nyert Denis Shapovalov ellen, Frances Tiafoe-nak két órára sem volt szüksége a monacói Valentin Vacherot kiejtéséhez, és továbbment Alex Michelsen is.

A nőknél búcsúzott a kilencedikként rangsorolt ukrán Elina Szvitolina, akit a semleges színekben versenyző orosz Anna Kalinszkaja három játszmában győzött le.

US OPEN, NEW YORK (108 000 000 dollár, kemény pálya)
NŐI PÁROS, 1. FORDULÓ
Csan Hao-csing, Joint (tajvani, ausztrál, 14.)–S. Williams, W. Williams (amerikai) 6:3, 6:7 (6–8), 7:6 (10–7) 
FÉRFI EGYES, 3. FORDULÓ
Cicipasz (görög)–Lehecka (cseh, 18.) 2:6, 6:1, 7:6 (7–3), 6:1
Etcheverry (argentin, 27.)–Navone (argentin) 6:4, 6:4, 6:3
Michelsen (amerikai)–Mérida (spanyol) 7:6 (7–5), 6:4, 6:3
Tiafoe (amerikai, 11.)–Vacherot (monacói, 22.) 6:4, 6:2, 6:4
Shelton (amerikai, 8.)–Shapovalov (kanadai) 7:6 (7–3), 6:7 (5–7), 6:3, 6:4
NŐI EGYES, 3. FORDULÓ
Nosková (cseh, 6.)–Li (amerikai, 29.) 6:2, 6:7 (6–8), 6:2
Kalinszkaja (semleges színekben, 21.)–Szvitolina (ukrán, 9.) 6:3, 2:6, 6:3

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