Szabalenka kiakadt a kérdésen, visszaszólt az újságírónak

A spanyol Marca csütörtök délelőtti beszámolója szerint Arina Szabalenka feszült hangulatú, kimondottan kellemetlen szóváltásba keveredett egy újságíróval a Polina Jatcsenko elleni, 6:1, 6:1-es győzelmét követő sajtótájékoztatón. Az újságíró ugyanis bulizási szokásairól kérdezte a teniszezőt, akinek azonban ez egyáltalán nem tetszett.

Bulizás, szórakozás… Miért mondtok ilyesmit? Hogy jut egyáltalán eszetekbe ilyesmire gondolni? Miféle kérdés ez?

– dühöngött Szabalenka.

Az 5.6 milliónál is több Instagram-követővel rendelkező Szabalenka rendszeresen oszt meg tartalmakat a közösségi oldalakon azokról a rendezvényekről, amelyeken részt vesz, valamint azokról a márkákról, amelyekkel együttműködik. Nem ritkán pedig a magánéletébe is betekintést enged a követőknek, például kedvteléseiről is megoszt különféle tartalmakat.

„Ez már vicc…” – tette hozzá a fehérorosz klasszis, majd ironikusan megjegyezte: „Ja, persze, korábban sem vettem komolyan a dolgokat. Következő kérdés. Inkább gondolkodj, mielőtt beszélsz!”