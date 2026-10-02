Kárai Kázmér: A lényeg, hogy szeressem a tanítványaimat és ők is engem

A 79 esztendős Kárai Kázmér a Csepel SC hosszútávfutójaként nyolc, a Budapesti Honvéd hosszútávfutójaként egy országos csapatbajnoki címet szerzett. Nyolc évig volt válogatott, edzőjeként Légrádi László, Kincses Lajos, Rózsavölgyi István és Juhász Béla foglalkozott vele.

Ő maga 1978-ben kezdett edzőként dolgozni, miután egykori futótársa, Janek György – aki a Volán SC atlétikai szakosztályának vezetőedzőjeként dolgozott – felkérte trénernek. Kezdetben tizenkét-tizennégy éves gyerekekkel foglalkozott. A Volánban lett tanítványa a kilencszeres magyar bajnok, magyar csúcstartó hosszútávfutó, Borka Gyula, aki az 1992-es barcelonai olimpián maratoni futásban képviselte Magyarországot. Kiemelkedő hosszútávfutó tanítványai közé sorolandó továbbá Szabó Katalin, Kiss Zoltán, Antal Péter, Bula Ferenc és Papp János, de Knipl Istvánnal és K. Szabó Gáborral is dolgozott együtt.

Tájfutásban edzője volt a kétszeres világbajnok Oláh Katalinnak és az ifjúsági Eb-győztes Máramarosi Ritának, triatlonban irányította a sportági kiválóság Kuttor Csaba és Rendes Csaba edzéseit, az öttusa-válogatottnál pedig olyan legendáknak vezényelt tréninget, mint az egyaránt olimpiai bajnok Fábián László és Mizsér Attila. A 2003-ban mesteredzői címmel elismert szakember a KSI-ben jelenleg utánpótláskorú atlétákkal foglalkozik, 2018-tól edzette az UTE öttusázóit is, akik közül Gulyás Michelle olimpiai bajnoki címet szerzett, Szép Balázs csapatban vb-t, egyéniben vb-ezüstöt és bronzot nyert, az idén felnőtt Eb-ezüstérmes Tamás Botond pedig többek között kétszeres junior Európa-bajnok lett. A jelenleg is eredményes utánpótláskorú öttusázók közül felkészítette Gyepessy Domonkost és Mitró Milánt is.

„Az utánpótlásedzői munkának a legszebb része, hogy a nyersanyagból úgy kell valami szépet, jót csinálnod, mint a szobrász teszi, amikor a sziklatömbből kifaragja azt, amit gondol és lát – mondja a sportpályákon a fiatalok körében Kazi bácsinak becézett edző. – Ehhez kellő türelem, megértés és elfogadás szükséges. Minden versenyzőt ugyanazok a szempontok szerint nézek.

A gyerekeknél már egészen pici korukban megjelenik, hogy milyen a mentalitásuk és abból sok mindent le lehet szűrni.

Másik lényeges kérdés, hogy valaki mennyire képes mindent alázatosan megtenni a sikerét, harmadikként pedig a gondolkodásmód érdekel. A tanulás mindig is az élen szerepelt nálam a sport mellett. Az edzéseken rendre rákérdezek az iskolai eredményekre.

A tanulás és a sport megfér egymás mellett, erre számos példát láttunk már. Aki kellően tudatos és elhivatott, annak nem jelent megoldhatatlan feladatot mindkét területen magas szinten teljesíteni.

Egyébként a legfontosabbnak azt tartom, hogy szeressem a tanítványaimat és ők is engem. Ha nincs meg ez a kémia, kapocs az edző és tanítvány között, akkor nem tudunk jó eredményt elérni. Nemrégen az UTE-ben volt egy nagyjából tizennégy gyerekből álló csoportom és ha közéjük mentem, mindig jobb kedvre derítettek. Mindig jobb érzéssel mentem haza, mint amilyennel edzésre érkeztem. Jelenleg nem foglalkozom túl sok gyerekkel. A felfelé áramlás picit lelassult a szakosztályban, bízom benne, hogy még sok reményteli gyereket kapok, bár most is vannak ügyesek a csoportomban. Amikor jól edzenek, akkor én is ugyanúgy örülök, mint ők. A pályáról mindig feltöltődve jövök el. Hatalmas érték a számomra, hogy fiatalok vesznek körbe. Az öregedést nem lehet megállítani, csak lassítani. Ezért soha nem dohányoztam, nem iszom alkoholt és rendszeresen sportolok. Van, hogy reggel hatkor már a Komjádiban úszom, tavasszal és nyáron kocogok, majd egész télen korcsolyázom, mellette tornázom. A cél, hogy jól érezzem magam és minél tovább bírjam erővel.”

Kárai Kázmér Forrás: KSI

Kárai Kázmér családjában is fontos szerepet tölt be a sport. Fia, Péter a Magyar Kajak-Kenu Szövetség (MKKSZ) gazdasági és vagyongazdálkodási alelnöke, egyben az Európai Kajak-Kenu Szövetség elnökségi tagja. A lánya testnevelő tanárként és fitneszedzőként dolgozik, unokái is sportolnak, Kárai Botond korosztályos magyar bajnok fallabdázó.

„Botondot igyekszem mindenben segíteni, amiben tudom. Már második éve a fallabda utánpótlás-válogatottnak nyáron a TF pályáján öt héten át tartok futóedzést, köztük Botinak is. Nagyon jó, hogy nem él vissza a rokoni kapcsolattal, mindent fegyelmezetten, pontosan megcsinál. Ez is egy fantasztikusan jó csapat.”

(Kiemelt képünkön: Kárai Kázmér Forrás: hajramagyarok.hu)