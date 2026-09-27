Nemzeti Sportrádió

Csehország legyőzte Ukrajnát a Billie Jean King-kupa döntőjében

2026.09.27. 15:15
Fotó: Getty Images
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Billie Jean King-kupa női tenisz cseh teniszcsapat
A cseh női teniszválogatott 2:0-ra legyőzte Ukrajnát a Billie Jean King-kupa sencseni nyolcas döntőjének vasárnapi fináléjában.

Előbb a wimbledoni döntős Karolína Muchová nyert Anhelina Kalinyina ellen, majd a wimbledoni bajnok Linda Nosková győzte le a négyszeres Grand Slam-elődöntős Elina Szvitolinát, így a párosok mérkőzésére már nem is volt szükség.

Az ukránoknak ez volt az első döntős szereplésük. Csehország – illetve korábban Csehszlovákia – 12. alkalommal nyerte meg a Billie Jean King-kupát, amelyet régen Fed-kupának hívtak. Ez volt a 13. döntőjük, legutóbb 2018-ban szerepeltek a fináléban.

TENISZ
Billie Jean King-kupa, világdöntő, Sencsen
Döntő
Csehország–Ukrajna 2:0
Karolína Muchová–Anhelina Kalinyina 6:2, 6:3
Linda Nosková–Elina Szvitolina 6:3, 7:6 (7–5)

 

Billie Jean King-kupa női tenisz cseh teniszcsapat
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