Csehország legyőzte Ukrajnát a Billie Jean King-kupa döntőjében

Előbb a wimbledoni döntős Karolína Muchová nyert Anhelina Kalinyina ellen, majd a wimbledoni bajnok Linda Nosková győzte le a négyszeres Grand Slam-elődöntős Elina Szvitolinát, így a párosok mérkőzésére már nem is volt szükség.

Az ukránoknak ez volt az első döntős szereplésük. Csehország – illetve korábban Csehszlovákia – 12. alkalommal nyerte meg a Billie Jean King-kupát, amelyet régen Fed-kupának hívtak. Ez volt a 13. döntőjük, legutóbb 2018-ban szerepeltek a fináléban.

TENISZ

Billie Jean King-kupa, világdöntő, Sencsen

Döntő

Csehország–Ukrajna 2:0

Karolína Muchová–Anhelina Kalinyina 6:2, 6:3

Linda Nosková–Elina Szvitolina 6:3, 7:6 (7–5)