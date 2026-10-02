Osztrák hokiliga: először győzte le az FTC a Volánt

Négyből négy volt a Volán mérlege az előző idényben a Ferencváros ellen, ám az új évad elején, felkészülési időszakban Székesfehérváron egy kemény mérkőzésen nyert a Ferencváros. A bajnokság jobban indult a Fehérvár számára, Ted Dent gárdája kilenc pontot gyűjtött hat találkozót alatt, míg az FTC hármat négy bajnoki alatt.



Bár nem volt telt ház, így is remek hangulatban lépett jégre pénteken a két csapat, a hazaiak összeállításában ott volt Michael Farren is, ennél jobb belépőt pedig aligha képzelhetett volna el. A két együttes összecsapásaira többnyire jellemző volt, hogy a Volán jobban kezdett, ez ezúttal is így volt, két perc után az új szerzemény jó ütemben ért bele Tim Campbell távoli lövésébe, vezetett a Fehérvár. Az első percek a hazai támadásokról szóltak, de mintha a jó kezdés kényelmessé tette volna a Volánt. Jussi Tammela a kapuvasat csengette meg, a túloldalon Farkas László tesztelte Bálizs Bencét. A harmad hajrája a vendégek fordítását hozta, emberelőnyben David Silye köszönt be, míg egy perccel a szünet előtt Carter Savoie varrta fel a Rasmus Reijola füle mellé a pakkot.



A középső játékrészt a Ferencváros indította jobban, három és fél perc eltelte után Carter Savoie ért bele jól egy lövésbe a kapu előtt. Farren remek bemutatkozásának még nem volt vége az első húsz percben, nagyszerű összjáték után az ő góljával csökkentette a különbséget a Fehérvár. Kiegyenlített játék zajlott a jégen, de a kapu előtt élesebbnek tűnt az FTC, a harmad közepén Hadobás Zétény állította vissza a kétgólos különbséget, közben hazai oldalról kiesett Páterka Bence és Farkas László is, így Kiss Dániel már csatárt játszott.



Az utolsó harmad előtt az volt a kérdés, a Fehérvár vissza tud-e jönni a mérkőzésbe. David Silye gyorsan el akarta dönteni ezt a kérdést, egy perc sem telt el, és Falus Ádám eladott korongját értékesítette. Erre pedig már Farren és egyik fehérvári játékos sem tudott reagálni, az FTC összezárt hátul, és bár a hazaiak mentek előre, maradt a háromgólos különbség. A zöld-fehérek sokkal jobban használták ki a lehetőségeiket, így az FTC-Telekom először nyert az osztrák ligában a Fehérvár ellen.



JÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA, ALAPSZAKASZ

HYDRO FEHÉRVÁR AV19–FTC-TELEKOM 2–5 (1–2, 1–2, 0–1)

MET Aréna Székesfehérvár, 4064 néző. Vezette: Fichtner, Hlavaty (osztrákok), Muzsik, Sábián

FEHÉRVÁR: Reijola – MacPherson, Persson / Stipsicz, CAMPBELL (1) / Falus, Zloty (1) / Kiss R. (1) – Cheek, Hári, Kuralt / Erdély, FARREN 2, Terbócs / Farkas L., Németh K., Kulmala / Cyr, Páterka, Ambrus Cs. Edző: Ted Dent

FTC: Bálizs – Bengtsson, Horváth M. / Tyni, Lindgren / Hadobás 1, Ortenszky (1) – SAVOIE 2 (2), SILYE 2 (1), LASKAWY (3) / Dobos, Rönni, Tammela / Mihalik A., Kestilä, Heljanko (1) / Galajda, Tóth G., Schlekmann. Edző: Timo Saarikoski

Kapura lövések: 32–24

Emberelőny-kihasználás: 3/0, ill. 1/1