Nemzeti Sportrádió

Nagy Zsolt labdaszerzése után Kerkez Milos fejesével nyertünk Grúzia ellen – videó

T. Z.T. Z.
2026.10.02. 21:55
null
Kerkez remekül érkezett Lukács beadására (Fotó: Kovács Péter)
Címkék
Nagy Zsolt Grúzia magyar labdarúgó-válogatott Kerkez Milos
A magyar labdarúgó-válogatott a 35. percben megszerezte a vezetést Grúzia ellen a Puskás Arénában: Nagy Zsolt labdaszerzése után Lukács Dániel beadását az érkező Kerkez Milos fejelte klubtársa, Giorgi Mamardasvili kapujába. A végeredmény is 1–0 lett.
Magyar válogatott
2 órája

Ez már valami! Négy év után újra hazai győzelem az NL-ben, Kerkez góljával nyertünk a grúzok ellen

Nehéz mérkőzésen a Liverpool FC balhátvédje először talált be a válogatottban, viszont a következő meccset ki kell hagynia. A mieinknek sok helyzetük volt, a végén mégis izgulni kellett.

NEMZETEK LIGÁJA
B-LIGA, 2. CSOPORT
3. FORDULÓ
MAGYARORSZÁG–GRÚZIA 1–0 (1–0)
Budapest, Puskás Aréna, 52 780 néző. Vezette: Szrdjan Jovanovics (Uros Sztojkovics, Milos Szimovics) – szerbek
MAGYARORSZÁG: Tóth B. – Osváth, Orbán, Csinger, Kerkez – Schäfer, Tóth A. (Vitális, 57.) – Tóth M. (Bárány, 57.), Szoboszlai (Szűcs T., 80.), Nagy Zs. (Tóth R., 69.) – Lukács D. (Jurek, 80.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi
GRÚZIA: Mamardasvili – Goglicsidze, Dvali, Locsosvili – Kakabadze, Egoian (Kocsorasvili, a szünetben), Kiteisvili (Mekvabisvili, 50.), Citaisvili (Kvernandze, 63.) – Csakvetadze (Davitasvili, 76.) – Mikautadze (Zivzivadze, 63.), Kvarachelia. Szövetségi kapitány: Ramaz Szvanadze
Gólszerző: Kerkez (35.)
Sárga lap: Kerkez (74.), Szűcs T. (82.), Vitális (85.), ill. Kiteisvili (33.), Kocsorasvili (67.)

ÉLŐ TUDÓSÍTÁS ITT!

Nagy Zsolt Grúzia magyar labdarúgó-válogatott Kerkez Milos
Legfrissebb hírek

Marco Rossi elmondta, miért cserélte le Szoboszlai Dominikot

Magyar válogatott
55 perce

Csányi Sándor Telkiben erősítette meg Marco Rossit a bizalmáról

Magyar válogatott
1 órája

Károly bácsi csendre inti a közönséget; Szoboszlai a gyerekek előtt – galéria

Magyar válogatott
1 órája

Szoboszlai és Kerkez volt a mieink legjobbja – NS-értékelés

Magyar válogatott
1 órája

„Nekem mindegy, hogyan, a gól az gól!” – véli Kerkez, aki különös dicséretet kapott Szoboszlaitól

Magyar válogatott
2 órája

Értékelje a magyar labdarúgó-válogatott játékosainak Grúzia ellen nyújtott teljesítményét!

Magyar válogatott
2 órája

Ez már valami! Négy év után újra hazai győzelem az NL-ben, Kerkez góljával nyertünk a grúzok ellen

Magyar válogatott
2 órája

„Nyerünk mindenképpen!” – optimistán várták a szurkolók a grúzok elleni meccset

Magyar válogatott
5 órája