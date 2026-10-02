Nagy Zsolt labdaszerzése után Kerkez Milos fejesével nyertünk Grúzia ellen – videó

Ez már valami! Négy év után újra hazai győzelem az NL-ben, Kerkez góljával nyertünk a grúzok ellen

Nehéz mérkőzésen a Liverpool FC balhátvédje először talált be a válogatottban, viszont a következő meccset ki kell hagynia. A mieinknek sok helyzetük volt, a végén mégis izgulni kellett.