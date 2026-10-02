Zsankó Petra betegség miatt nem indul az országúti kerékpáros Eb-n

Zsankó Petra mégsem indul a ljubljanai országúti kerékpáros Európa-bajnokság női mezőnyversenyében.
A magyar bajnok bringás arról tájékoztatta az MTI-t, hogy két napja torokfájással és náthával küzd, ezért nem tud részt venni a kontinensviadalon.
Így a nőknél egyedüli indulóként az olimpiai negyedik helyezett Vas Blanka képviseli a magyar színeket a szombati mezőnyversenyben, ő hosszú kihagyás után fog újra versenyezni.
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