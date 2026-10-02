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NL: Magyarország–Grúzia 1–0

Zsankó Petra betegség miatt nem indul az országúti kerékpáros Eb-n

2026.10.02. 21:01
Fotó: Getty Images
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Vas Blanka országúti kerékpáros Eb Zsankó Petra
Zsankó Petra mégsem indul a ljubljanai országúti kerékpáros Európa-bajnokság női mezőnyversenyében.

A magyar bajnok bringás arról tájékoztatta az MTI-t, hogy két napja torokfájással és náthával küzd, ezért nem tud részt venni a kontinensviadalon.

Így a nőknél egyedüli indulóként az olimpiai negyedik helyezett Vas Blanka képviseli a magyar színeket a szombati mezőnyversenyben, ő hosszú kihagyás után fog újra versenyezni.

 

Vas Blanka országúti kerékpáros Eb Zsankó Petra
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