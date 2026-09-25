Billie Jean King-kupa: Csehország az első döntős

A világranglista első harminc játékosa közül négyet, valamint a páros világranglistát vezető Katerina Siniakovát is soraiban tudó csehek pénteken 2–0-ra nyertek Spanyolország ellen.

Előbb a wimbledoni döntős Karolina Muchová két szoros játszmában legyőzte Jessica Bouzas Maneirót, majd a wimbledoni bajnok Linda Nosková egy szoros és egy simább szettben nyert Cristina Bucsa ellen.

Csehország korábban 11 alkalommal nyerte meg a Billie Jean King-kupát – amit régen Fed Kupának hívtak – és a 13. döntőjére készülhet. Legutóbb 2018-ban szerepelt a fináléban.

A másik ágon az ukránok ellenfele a címvédő Olaszország lesz az elődöntőben.

TENISZ

BILLIE JEAN KING-KUPA, VILÁGDÖNTŐ, SENCSEN

Csehország–Spanyolország 2–0

Karolina Muchová–Jessica Bouzas Maneiro 7:5, 6:4

Linda Nosková–Cristina Bucsa 7:6 (7–5), 6–2