Erste Liga: szétlövésben nyert rangadót a címvédő Gyergyó

A DVTK a második harmad elején a finn Lauri Kärmenieminek köszönhetően 123 másodperc alatt kétgólos előnyre tett szert, majd a különbséget a játékrész vége előtt növelni tudta. A miskolciak ötödik fellépésükön a negyedik győzelmüket aratták, a harmadikat rendes játékidőben. Az UTE harmadszor maradt pont, másodszor lőtt gól nélkül a bajnoki idényben.

A legutóbbi két kiírásban aranyérmes Gyergyói HK otthon az 59. percben, emberelőnyben mentette ráadásra az SC Csíkszereda elleni erdélyi rangadót, ami aztán a szétlövésben dőlt el a hazaiak javára.

Ötödik mérkőzésén sorozatban a negyedik győzelmét aratta a Corona Brasov, amely ezúttal az – egymást követő harmadik meccsén is pont nélkül maradó – újonc Háromszéki Ágyúsok vendégeként nyert 3–0-ra.

Az erőviszonyoknak megfelelően a Debrecen végül magabiztosan kerekedett az ötödik mérkőzését is elvesztő Dunaújvárosi Acélbikák fölé, míg a Budapest Jégkorong Akadémia fölényes, 5–1-es győzelmet aratott a Feha19 ellen.

JÉGKORONG

ERSTE LIGA, ALAPSZAKASZ

HÁROMSZÉKI ÁGYÚSOK (romániai)–CORONA BRASOV (romániai) 0–3 (0–0, 0–2, 0–1)

Kézdivásárhely, 382 néző. V: Filip, Galusnyák, Chinde, Kacsó-Casiadi (romániaik).

HÁROMSZÉK: Arany G. – Szabó Zs., Horváth P. / Antal E., Farkas T. / Raszulov, Nagy T. / Kernászt, Málnai – Molnár Z., Molnár Zs., Timaru / Gecse, RÓTH Z., Szőcs Z. / KULYASH, Ilyés, Görbea / Barkó, László. Edző: Kertész Zoltán

BRASSÓ: ADORJÁN – HAARANEN (1), Wardley / Mesikämmen, Williams / Boriszenko, Bors / Kovács E. – McAluey, WELSH 1, D. Levin (1) / Rokaly Sz., RÉSZEGH T. 1, Valchar (1) / Rokaly-Boldizsár (1), KÓGER 1, Mihály (1) / Máthé, N. Vasile, A. Vasile. Edző: Strenk Hunor

Kapura lövések: 16–36. Emberelőny-kihasználás: 2/0, ill. 2/0

MESTERMÉRLEG

Kertész Zoltán: – A múltkori mérkőzés után talán túl nagy nyomást helyeztünk magunkra, mivel újra szerettünk volna meglepetést okozni. Tudjuk, hogy mi vagyunk a kihívó csapat. Örülök, hogy jó, küzdelmes találkozót játszottunk, végig megvolt az esélyünk.

Zsók Levente (másodedző): – Volt egy remek kapusteljesítményünk, ami tartást adott a csapatnak. Próbáltuk a játékunkat érvényesíteni, a védekezésünk emberhátrányban is működött. Ez sorozatban a negyedik győzelmünk, ami jelzi, hogy jó úton haladunk.

GYERGYÓI HK (romániai)–SC CSÍKSZEREDA (romániai) 2–1 (0–0, 0–1, 1–0, 0–0, 1–0) – szétlövésben

Gyergyóremete, 1921 néző. V: Radu, André, Gheorghies (románok), Borsos (romániai).

GYERGYÓ: Rinne – Imre, Fejes / Molnár Á., SÁRPÁTKI (1) / János, Szabó T. / Sándor – Orban, Császár, Bodó 1 / Ambrus G., TRANCA 1, Szigeti / Sándor-Székely, Ravasz, Ádám / Salamon, Csiszer, Simon. Edző: Szilassy Zoltán

CSÍKSZEREDA: MELNYICSUK – Salló, Kristó / Kovács E., Láday / Szekeres, Salamon / Szopos – Lahtimaki, Péter, Becze / Fodor, Galoha, Väyrynen / Silló, ROKALY N. 1, Bíró (1) / Mic, Ágoston, Márton. Edző: Staffan Lundh

Kapura lövések: 43–21. Emberelőny-kihasználás: 2/1, ill. 1/0

MESTERMÉRLEG

Szilassy Zoltán: – Úgy gondolom, hogy a Szereda ellen mindig megtiszteltetés játszani, elképesztő derbivé nőtte ki magát ez a meccs. Olyan mérkőzés volt, azt gondoltam el kell mennem gólviagrát venni, de aztán csak megjött az élvezeti része a munkának.

Staffan Lundh: – Ez egy nagyon kemény meccs volt. Szerencsénk volt az első harmadban, a kapusunk nagyon jól védett, és segített bennünket meccsben maradni. Harcoltunk, mindenki mindent beleadott a mai napon, szóval 100 százalékot próbáltunk nyújtani, jó meccset játszottunk

ÚJPESTI TE–DVTK JEGESMEDVÉK 0–3 (0–0, 0–3, 0–0)

Újpest, 724 néző. V: Babics, Korbuly, Dömötör, Varjú-Bartal.

UTE: Rajna – Tornyai, Szathmáry / Bogesics, Franyó / Pokornyi, Rósa / Osztoics – Csányi, Sokay, Valtonen / VASKO, Szabó Rácz, Zitny / Szalma, BREHEL, Dansereau / Mester, Cseh, Lőczi. Edző: Anatolij Bogdanov

DVTK: TÓTH K. – Szirányi (1), KÄRMENIEMI 2 / Szalay, Delmas / Vokla, Szabóki / Czina – Trajcsik, Gerads, Djumics / Tóth G. (1), Kinloch, PINEO 1 / Lövei, Csiki (1), Czecze / Trozsák, Rétfalvi (1), Tóth P. (1). Edző: Láda Balázs

Kapura lövések: 22–29. Emberelőny-kihasználás: 2/0, ill. 2/0

MESTERMÉRLEG

Anatolij Bogdanov: – Az egyik csapat játszani jött, a másik meg úgy nézett ki, mint egy szezonbérletes gárda. Valamiért nem voltunk felkészülve, ezért vállalom a felelősséget, az én hibám. Gratulálok a DVTK-nak, amely adott egy leckét abból, milyen az, amikor szívvel-lélekkel játszol és mindent kiteszel a jégre.

Láda Balázs: – Ilyen fegyelmezetten, jól, koncentráltan, nagy sebességgel eddig még nem játszottunk. A párharcainkat megnyertük, az átváltásaink jók voltak, egyszerűen, kapucentrikusan jégkorongoztunk, önfeláldozóan blokkoltunk, tehát minden megvolt.

DEBRECENI EAC–DUNAÚJVÁROSI ACÉLBIKÁK 4–1 (1–1, 1–0, 2–0)

Debrecen, 417 néző. V: Gampel, Soós, Majoros, Kovács P.

DEBRECEN: Antek – Bukor, Kiss D. / Szécsi, Usztyinyenko / Martonffy 1, Haranghy / Jurkovics – Kovács Alex, Tóth R. 1, Varga B. (1) / Kulesov (1), Sztyepanov (1), Varfolomejev / Culigin 1 (1), Senfeld 1 (1), Németh Z. (3) /, Kovács Alpár, Máthé. Edző: Vaszjunyin Artyom

DUNAÚJVÁROS: Bejó – Simonchyk, Masinec / Balázsi, Orosz / Fazekas, Bánki – Strenk O., Saroka (1), Aszkarov (1) / Vadócz, Barabás, Csémi / Simics, Mesterházy, Lévai 1. Edző: Aleksandrs Belavskis

Kapura lövések: 54–14. Emberelőny-kihasználás: 6/1, ill. 1/0

MESTERMÉRLEG

Vaszjunyin Artyom: – A lövések számával elégedettek lehetünk, de a gólokéval nem. Tudtuk, hogy a Dunaújváros ritkán jut el az ellenfél harmadába, de akkor általában mindig helyzetet alakítanak ki. Egy ilyenből kaptuk az első gólt, de utána sikerült felőrölni az ellenállásukat. Sokat kell még javulnunk a hatékonyságban.

Németh Péter Mihály (másodedző): – Jól álltunk bele a meccsbe, megvolt a tempónk, a vezetést is megszereztük. Tudtuk, hogy nyomni fog a Debrecen, éppen ezért védekező stílusban játszottunk, ami jól is elsülhetett volna, ha nincs a sok fölösleges kiállítás. Összességében szépen helytálltunk, de most már ez kezd kevés lenni vigasznak. Már végre nyerni is szeretnénk.

BUDAPEST JÉGKORONG AKADÉMIA HC–FEHA19 5–1 (1–0, 2–0, 2–1)

Tüskecsarnok, 305 néző. V: Rencz, Kis-Király, Kocsány, Geberi P.

BJA HC: Farkas R. – Szabó B. (1), Szabó D. / Boros, Varga A. (1) / Farkas O. (1), Karjaleinen 1 – NÁDASY 3 (1), NAGY G. 1 (2), ZAPERNICK (2) / Bóna, Keresztes Zs. (1), Zimányi / Horváth B., Nagy K., Nádor / Percic, Weidemann, Molnár B. Edző: Kangyal Balázs

FEHA19: Csibi: – Bajkó, Nagy D. / Deák, Horváth D. / Sivrin, Szabó P. / Bánhegyi – Magosi, Alapi, MIHALIK G. (1) / Pallós, Karó, Balasits / MOLNÁR Z. 1, Keceli-Mészáros, Fehér / Dobai, Ratnyikov, Pallag-Bozsák. Edző: Tokaji Viktor

Kapura lövések: 35–26. Emberelőny-kihasználás:1/0, ill. 6/0