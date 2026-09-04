Szabalenka két szettben továbbjutott a US Openen

A fehérorosz klasszis ragyogó ütésekkel, köztük egy varázslatos röptével indította a Kamilla Rakhimova elleni találkozóját, és ennek hamar meg is lett az eredménye, már az első fogadójátékánál elvette ellenfele szerváját – ekkor úgy nézett ki, hogy az első helyen kiemelt Szabalenka akár villámgyorsan túl is lehet harmadik körös mérkőzésén.

A világranglista-92. üzbég azonban ezután feljavult, és egyre jobban megnehezítette a címvédő dolgát, ennek ellenére az első játszma különösebb nehézség nélkül, 6:3-mal lett az első helyen kiemelt játékosé.

A második szettben fej fej mellett haladtak a felek, Rakhimova ekkor még inkább megnehezítette Szabalenka dolgát. Egészen 4:4-ig mindketten hozták az adogatásukat, akkor azonban az üzbég teniszező elbukta a sajátját, Szabalenka pedig a következő játékban kiszerválta a meccset, így végül egy egyáltalán nem könnyű mérkőzésen, 1 óra 28 perc után továbbjutott a negyedik körbe, ahol az amerikai Taylor Townsend vagy az orosz Gyiana Snajder lesz az ellenfele.

US OPEN, NEW YORK (108 000 000 dollár, kemény pálya)

NŐI EGYES, 3. FORDULÓ

Szabalenka (fehérorosz, 1.)–Rakhimova (üzbég) 6:3, 6:4

Pegula (amerikai, 3.)–L. Fernandez (kanadai, 31.) 1:6, 6:4, 6:3

Kosztyuk (ukrán, 11.)–Alekszandrova (orosz, 18.) 6:3, 6:2

Cirstea (román, 16.)–Paolini (olasz, 19.) 6:3, 6:3