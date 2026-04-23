Tenisz: Bondár legyőzte a korábbi világbajnok Szvitolinát Madridban

A két játékos jól ismeri egymást, ugyanis tavaly három Grand Slam-tornán is találkoztak egymással. Párizsban és Wimbledonban a 2018-as világbajnok nyert, New Yorkban viszont a magyar játékos győzött.

Ezúttal Bondár szinte tökéletesen teniszezett, mindkét szettben elvette egy-egy alkalommal a hetedik helyen kiemelt Szvitolina adogatójátékát, a sajátját viszont egyszer sem veszítette el. Hat ászt szervált és nem volt kettős hibája, ellenfele viszont két ász mellett négyszer követett el kettős hibát az 1 óra 28 perces mérkőzés során.

A világranglista 63. helyén álló Bondár következő ellenfele a kínai Vang Hszin-jü (31.) vagy a cseh Laura Samson (171.) lesz a madridi mesterversenyen.

A magyar szövetség közösségi oldala szerint Bondár pályafutása során először nyert olyan ellenféllel szemben, aki a világranglistán az első tízben van. Magyar női teniszező ilyen bravúrt legutóbb 2018-ban vitt véghez, akkor Babos Tímea nyert Coco Vandeweghe ellen. Bondár Anna a harmadik körben a cseh Laura Samsonnal (171.) mérkőzik.

A női párosok versenyének első fordulójában Stollár Fanny – a tajvani Hao Csing-csan oldalán – két sima szettben, 62 perc alatt kikapott az Alexandra Eala, Zeynep Sönmez Fülöp-szigeteki, török duótól.

TENISZ

ATP ÉS WTA 1000-ES TORNA, MADRID

NŐI EGYES, 2. FORDULÓ (a 32 közé jutásért)

Bondár Anna–Elina Szvitolina (ukrán, 7.) 6:3, 6:4

NŐI PÁROS, 1. FORDULÓ (a 16 közé jutásért)

Alexandra Eala, Zeynep Sönmez (Fülöp-szigeteki, török)–Stollár Fanny, Hao Csing-csan (magyar, tajvani) 6:2, 6:2