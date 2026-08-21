Ribakina feladta a negyeddöntőjét Cincinnatiben, Szabalenka marad a világelső
A kazah Jelena Ribakina feladta a negyeddöntőjét a Cincinnatiben zajló kemény pályás tenisztorna 7.4 millió dollár (2.3 milliárd forint) összdíjazású női versenyében, így a jövő héten is a fehérorosz Arina Szabalenka vezeti a világranglistát.
A kétszeres Grand Slam-tornagyőztes Ribakina ellenfele csütörtökön a címvédő lengyel Iga Swiatek volt, aki az első játszmában 4:1-re vezetett, amikor a kazah teniszező – 28 perc után – bokasérülés miatt feladta a mérkőzést.
Az ausztrál nyílt bajnokság címvédője elmondta, egy ideje már zavarta a sérülése, de a kezdés előtt úgy érezte, hogy képes lesz játszani. Végül a járás is fájdalmas volt számára, ezért MR-vizsgálatot kér.
Szabalenka már a nyolcaddöntőben búcsúzott Cincinnatiben, Ribakinának pedig döntőbe kellett volna jutnia, hogy a világranglista élére álljon.
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