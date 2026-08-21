Nemzeti Sportrádió

Ribakina feladta a negyeddöntőjét Cincinnatiben, Szabalenka marad a világelső

T. Z.T. Z.
2026.08.21. 11:32
null
Fotó: Imago
Címkék
tenisz Arina Szabalenka női tenisz Jelena Ribakina
A kazah Jelena Ribakina feladta a negyeddöntőjét a Cincinnatiben zajló kemény pályás tenisztorna 7.4 millió dollár (2.3 milliárd forint) összdíjazású női versenyében, így a jövő héten is a fehérorosz Arina Szabalenka vezeti a világranglistát.

A kétszeres Grand Slam-tornagyőztes Ribakina ellenfele csütörtökön a címvédő lengyel Iga Swiatek volt, aki az első játszmában 4:1-re vezetett, amikor a kazah teniszező – 28 perc után – bokasérülés miatt feladta a mérkőzést.

Az ausztrál nyílt bajnokság címvédője elmondta, egy ideje már zavarta a sérülése, de a kezdés előtt úgy érezte, hogy képes lesz játszani. Végül a járás is fájdalmas volt számára, ezért MR-vizsgálatot kér.

Szabalenka már a nyolcaddöntőben búcsúzott Cincinnatiben, Ribakinának pedig döntőbe kellett volna jutnia, hogy a világranglista élére álljon.

 

tenisz Arina Szabalenka női tenisz Jelena Ribakina
Legfrissebb hírek

Cincinnati tenisztorna: már a nyolcaddöntőben búcsúzott a női világelső Szabalenka

Tenisz
Tegnap, 10:45

Venus Williams 46 évesen is megkapta a szabadkártyát a US Openre

Tenisz
2026.08.18. 20:15

Újra együtt játszottak és majdnem győztek a Williams nővérek

Tenisz
2026.08.18. 11:30

Bondár Anna megelőzte Udvardy Pannát a tenisz-világranglistán

Tenisz
2026.08.17. 10:30

Labdarúgásban két góllal debütált a korábbi klasszis teniszező

Spanyol labdarúgás
2026.08.17. 07:29

Rosszul sikerült Djokovics US Open-főpróbája

Tenisz
2026.08.16. 10:28

Tenisz: Marozsán Fábián három szettben kapott ki Cincinnatiben

Tenisz
2026.08.15. 07:46

Alexander Zverev ismét ott van a németek Davis-kupa-keretében

Tenisz
2026.08.14. 16:43