Nemzeti Sportrádió

Nagyhétfő Nagyszombatban!; Vanczáktól Beninig – Messi búcsúzik

L. P. I.L. P. I.
2026.10.05. 23:58
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Újabb feszült, hatalmas meccs – de ezúttal mi nyertünk az ukránok ellen. Labdarúgó-válogatottunk kiköszörülte a másfél héttel ezelőtti csorbát, és hét ponttal zárta a csoportmeccsek első kétharmadát. Tóth Milán, majd Csinger Márk is vezetést szerzett – ez utóbbi már a győzelmet jelentette. Ezzel újra minden esélyünk megvan a feljutásra is! Elemzés, osztályzatok, fotógaléria és értékelés három oldalon.

Lionel Messi Benin ellen búcsúzik. Argentína aligha ússza meg könnyek nélkül, amikor minden idők egyik legnagyobb labdarúgója utoljára húzza fel az égszínkék-fehér csíkos mezt. A 208. válogatottságával búcsúzik az a játékos, aki Vanczák Vilmos ellen az első, 2005-ös meccsén még piros lapot kapott…

Kezdődik a férfi vízilabdázók BL-sorozata. Nem sikerült a triplázás a Bajnokok Ligájában az FTC-Telekomnak az előző idény végén, ám ez csak növeli a bizonyítási vágyat a népligetiekben az új BL-idény kezdete előtt. Beharangozó egy oldalon.

És még: horvát aggodalom a spanyol meccse előtt; zárja a selejtezőt az U21-es válogatott; Jesper Jensen jövőre távozik; Verstappennek minden összejött Sepangban; Junior-melléklet egy oldalon.

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