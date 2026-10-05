Csak ikszelt idegenben az Újpest a futsal NB I-ben

A férfi futsal NB I 7. fordulójának hétfői játéknapján az Újpest csak 2–2-t játszott a TFSE-vel, a Nyírbátor 10–2-re legyőzte a Kincsem Lovasparkot, míg a Nyíregyháza 5–2-re nyert az Airnergy FC ellen.

FÉRFI FUTSAL NB I

7. FORDULÓ

Nyíregyháza–Airnergy FC 5–2

Kincsem Lovaspark–Nyírbátor 2–10

TFSE–Újpest FC 2–2

Pénteken játszották

Veszprém–Aramis SE 7–2

Magyar Futsal Akadémia–Berettyóújfalu 3–0

H.O.P.E. Futsal–DEAC 1–4