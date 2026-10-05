Csak ikszelt idegenben az Újpest a futsal NB I-ben
A férfi futsal NB I 7. fordulójának hétfői játéknapján az Újpest csak 2–2-t játszott a TFSE-vel, a Nyírbátor 10–2-re legyőzte a Kincsem Lovasparkot, míg a Nyíregyháza 5–2-re nyert az Airnergy FC ellen.
FÉRFI FUTSAL NB I
7. FORDULÓ
Nyíregyháza–Airnergy FC 5–2
Kincsem Lovaspark–Nyírbátor 2–10
TFSE–Újpest FC 2–2
Pénteken játszották
Veszprém–Aramis SE 7–2
Magyar Futsal Akadémia–Berettyóújfalu 3–0
H.O.P.E. Futsal–DEAC 1–4
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