Nemzeti Sportrádió

Csak ikszelt idegenben az Újpest a futsal NB I-ben

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.10.05. 23:32
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Másodszor veszített pontot az Újpest (Fotó: ujpestfc.hu)
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A férfi futsal NB I 7. fordulójának hétfői játéknapján az Újpest csak 2–2-t játszott a TFSE-vel, a Nyírbátor 10–2-re legyőzte a Kincsem Lovasparkot, míg a Nyíregyháza 5–2-re nyert az Airnergy FC ellen.

 

FÉRFI FUTSAL NB I
7. FORDULÓ
Nyíregyháza–Airnergy FC 5–2
Kincsem Lovaspark–Nyírbátor 2–10
TFSE–Újpest FC 2–2
Pénteken játszották
Veszprém–Aramis SE 7–2
Magyar Futsal Akadémia–Berettyóújfalu 3–0
H.O.P.E. Futsal–DEAC 1–4

 

 

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