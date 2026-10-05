Szabics Imre: Óriási fegyvertény, hogy ismét magunk mellé tudtuk állítani a szerencsét, amiért sokat melóztunk

„A Grúzia elleni győzelem után Marco Rossi nem volt rákényszerülve a változtatásra. Vélhetően úgy érzi, megtalálta a működőképes szerkezetet és a megfelelő összetételt, amin Kerkez Milos eltiltása miatt mindössze egy helyen, kényszerből változtatott. Szoboszlai Domink szerepköre kérdéses – mivel elég rugalmas a válogatott labdás játéka, Tóth Alexszel cserélgethetik a pozícióikat –, illetve az sem egyértelmű még, hogyan áll majd fel a középpályáshármas: két védekező középpályással és egy tízessel, vagy egy hatossal és két nyolcassal. Ami Tóth Milán kezdőbe jelölését illeti, elképzelhető, hogy olyan kémia alakult ki közte és a társak között, ami mellette szólt. Kívülről nem látjuk, milyen az összhang az edzéseken a támadók között, Marco Rossinak viszont erről pontos képe van. Biztos vagyok benne, hogy ebből a szempontból is megalapozott döntést hozott” – fogalmazott lapunknak a magyar válogatott kezdőcsapatát látván Szabics Imre.

A mérkőzés elején történtekről így vélekedett a korábbi, 36-szoros magyar válogatott csatár: „Egyelőre azzal vagyunk elfoglalva, hogy megvalósítsuk az emberorientált védekezést. Számomra különös, hogy állandóan Schäfer András követi le a mélységi futásokat, nehéz ezekkel szemben boldogulni – kérdés, hogyan oldjuk meg az emberek felvételét. Vitális Milán második csatárként játszik, ami meglepetés szerintem, amint az is, hogy Tóth Alex kikerült a bal oldalra. Meglátjuk, belenyúl-e a stáb a felállásba, mert az első tizenöt percben aktívabb volt Ukrajna. Szerencse, hogy megúsztuk a kapufát...”

Fél óra elteltével Szabics így értékelt: „Két-három alkalommal hosszabb ideig birtokoltuk a labdát, ám amit már a hazai mérkőzésen is problémának éreztem, most sem sikerült megoldani: az ukránok tengelyben túl könnyen játsszák be a labdát, és a mélységi beindulások felvétele továbbra is nehézséget okoz. Az ellenfél sok mindent jól csinál, csakhogy nem tudta gólra váltani a fölényét, három lehetőséget is kihagyott. Ezt megbosszulhatjuk, viszont ha ugyanígy folytatjuk, nehéz elképzelni, hogy megnyerjük a mérkőzést.”

„Az első huszonöt percben akár el is veszíthettük volna a meccset, úgyhogy örüljünk annak, hogy nem kerültünk hátrányba, és a második félidőben van lehetőségünk korrigálni – merthogy a csoport megnyerése szempontjából kulcsfontosságú megszerezni a három pontot. A játékrész végére azért nézett ki jobban a válogatott, mert labdával kontrollálni tudta a mérkőzést, csakhogy a labdabirtoklási fölényt nem sikerült helyzetekre váltani – az ukránokkal ellentétben. Kíváncsi vagyok, hogyan reagál Marco Rossi a látottakra. Nagy változtatásokra nem számítok, mert a félidő végére úgy tűnt, megtaláltuk az ukrán támadójáték ellenszerét” – vélte a szünetben Szabics.

Az 52. percben Tóth Milán góljával szerzett vezetést Magyarország.

„Amit az első félidő utolsó tizenöt percében láttunk, sikerült átmenteni a második játékrész elejére is, ráadásul ezt a fölényt már helyzetre és gólra váltottuk. Lélektani előnyt kovácsoltunk abból, hogy az ukránok nem tudták kihasználni a lehetőségeiket, mi pedig túléltük a nehéz időszakot, majd szinte az első adódó helyzetünkből lecsaptunk. Nagyon szép támadás volt, Szoboszlai Dominik és Vitális Milán is olyan pozícióba került, ahol érvényesülhetett a kreativitásuk, Tóth Milán befejezése pedig nagyszerűre sikerült.”

A 83. percben Roman Jaremcsuk egyenlített. „Osváth Attilánál húsz centiméterrel volt magasabb az embere... Fizikai fölényben volt az ellenfele, nem tudott mit csinálni. Le is maradtam Csinger Márk góljáról, de nem bánom!”

Merthogy Csinger Márk góljával sikerült kiharcolnia válogatottunknak a győzelmet: „Óriási fegyvertény, hogy ismét magunk mellé tudtuk állítani a szerencsét, amiért rengeteget melóztak a srácok – nemcsak ezen a mérkőzésen, hanem mind a négy NL-meccsen. Túléltük az első huszonöt perc nehéz pillanatait, szinte az első lehetőségünket gólra váltottuk, majd az egyenlítés után, amikor mindenki arra számított, hogy az ukránok beszorítanak minket, ismét vezetést szereztünk. Örülök, hogy van lelke a csapatunknak.”

NEMZETEK LIGÁJA

B-LIGA

2. CSOPORT, 4. FORDULÓ

UKRAJNA–MAGYARORSZÁG 1–2 (0–0)

Nagyszombat, Anton Malatinsky Stadion, 9414 néző. Vezette: Igor Pajac (Bojan Zobenica, Ivan Mihalj) – horvátok

UKRAJNA: Trubin – Zabarnij, Szarapij, Mihavko – Krupszkij, Nazarina (Varfolomjejev, 86.), Ocseretyko (Pihaljonok, 70.), Veleteny (Hlany, 60.) – Cihankov – Ponomarenko (Jaremcsuk, 60.), Krasznopir (Vanat, 60.). Szövetségi kapitány: Andrea Maldera

MAGYARORSZÁG: Tóth B. – Osváth, Orbán, Csinger, Nagy Zs. – Schäfer (Tóth R., 72.), Vitális – Lukács D. (Jurek, 61.), Szoboszlai (Csongvai, 87.), Tóth A. (Szűcs T., 61.) – Tóth M. (Szalai J., 72.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi

Gólszerző: Jaremcsuk (83.), ill. Tóth M. (52.), Csinger (85.)

Sárga lap: Nazarina (20.), ill. Lukács D. (56.), Tóth R. (78.)