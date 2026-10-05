Keddi sportműsor: Törökországban zárja az Eb-selejtezősorozatot az U21-es válogatott

OKTÓBER 6., KEDD

FUTBALLPROGRAM

NEMZETEK LIGÁJA

4. FORDULÓ

A-LIGA

3. CSOPORT

20.45: Horvátország–Spanyolország, Split (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

20.45: Anglia–Csehország, London (Tv: Spíler1)

B-LIGA

1. CSOPORT

20.45: Skócia–Szlovénia, Glasgow (Tv: Match4)

20.45: Svájc–Észak-Macedónia, Luzern (Tv: Arena4)

C-LIGA

1. CSOPORT

20.45: Albánia–San Marino, Tirana

20.45: Fehéroroszország–Finnország, Budapest, Illovszky Rudolf Stadion

3. CSOPORT

16.00: Kazahsztán–Feröer, Asztana

20.45: Moldova–Szlovákia, Chisinau

4. CSOPORT

20.45: Észtország–Izland, Tallinn

20.45: Luxemburg–Bulgária, Luxembourg

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Szerda, 1.00: Argentína–Benin, Buenos Aires (Tv: Sport1)

U21-ES EURÓPA-BAJNOKI SELEJTEZŐ

H-CSOPORT

19.00: Törökország–Magyarország, Isztambul (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

4. FORDULÓ

2.15: New Orleans Saints–Atlanta Falcons (Tv: Arena4)

BASEBALL

MLB, RÁJÁTSZÁS, FŐCSOPORT-ELŐDÖNTŐ

Szerda, 0.00: Atlanta Braves–Los Angeles Dodgers (Tv: Sport2)

CSELGÁNCS

VILÁGBAJNOKSÁG, BAKI

8.30: férfi 73 kg (Gábor Áron, Szabó Áron), női 57 kg (Vég Luca), selejtezők

16.00: bronzmérkőzések, döntők (Tv: M4 Sport)

KERÉKPÁR

ORSZÁGÚTI EURÓPA-BAJNOKSÁG, LJUBLJANA

15.20: vegyescsapat-időfutam, 44.3 km (Tv: Eurosport1)

EGYNAPOS ORSZÁGÚTI KERÉKPÁRVERSENY

13.35: Binche–Chimay–Binche (Tv: Eurosport1)

16.00: Tre Valli Varesine (Tv: Eurosport2)

KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-LIGA, 1. CSOPORTKÖR

2. FORDULÓ

H-CSOPORT

18.45: Mors-Thy HB (dán)–Mol Tatabánya KC (Tv: Sport1)

E-CSOPORT

20.45: Águas Santas (portugál)–Flensburg (német) (Tv: Sport1)

FÉRFI NB I, 5. FORDULÓ

17.00: OTP Bank-Pick Szeged–Csurgói KK

NŐI NB I, 5. FORDULÓ

18.00: Győri Audi ETO KC–Gravitáció Szombathelyi KKA

KOSÁRLABDA

FÉRFI EURÓPA-KUPA, 1. FORDULÓ

B-CSOPORT

18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Zastal Zielona Góra (lengyel)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1146 (Tv: Sport2)

TENISZ

ATP 1000-ES TORNA, SANGHAJ

6.00: egyes, selejtező, 2. forduló

ATP 500-AS TORNA, PEKING

10.00: páros, döntő: Arends, Pel (hollandok)–Cash, Glasspool (britek, 2.)

13.00: egyes, döntő: Djokovics (szerb, 6.)–De Minaur (ausztrál, 5.) (Tv: Match4)

ATP 500-AS TORNA, TOKIÓ

7.00: páros, döntő: Krajicek, Mektic (amerikai, horvát, 4.)–Arribagé, Olivetti (franciák, 2.)

11.00: egyes, döntő: Alcaraz (spanyol, 1.)–Lehecka (cseh)

WTA 1000-ES TORNA, PEKING

5.00: egyes, nyolcaddöntő; páros, 2. forduló

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Harsányi Levente, Erdei Márk, Gyurta Gergely

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Elvesztette a vagyonát a világ egykor legjobb hátvédje…

8.00: Marosán György, majd Ujvári Máté a vonalban

9.00: Nemzetek Ligája-összefoglaló Bene Ferenccel. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – nyílt vízi úszás az idei vizes Eb-n

12.00: Bajnokok

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Best of Nemzeti Sportrádió

14.35: Sporttörténelem Thury Gáborral

Hazafutás

Műsorvezető: Németh Kornél

Szerkesztő: Szilágyi Dóra

15.00: Kézióra Kovács Péterrel, minden idők legeredményesebb magyar válogatott játékosával

16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Kis Tamás, Szegő Tibor, Székely Dávid

17.00: Kézilabda, nem kell félni a norvégoktól – interjú Simon Petrával

17.35: Jégkorong, Fodor Szabolcs és Kiss Dávid, az osztrák ligában szereplő két magyar klub sportigazgatója

Körkapcsolás

Műsorvezető: Szegő Tibor

Szerkesztő: Kreisz Bálint

18.00: Labdarúgás, Budapesttől a Monumentalig – az utolsó válogatottmérkőzésére készül Lionel Messi

18.30: Labdarúgás, László Csaba az albán Vllaznia új edzője

19.00: Labdarúgás, élő közvetítés a Törökország–Magyarország U21-es Eb-selejtezőről. Kommentátor: Olasz Gergő, Regős László Pál. Szakértő: Bene Ferenc

20.55: Vízilabda, sajtónyilvános edzést tartott a Ferencváros

21.10: Vízi sportok, Adolf Balázs sikerei sárkányhajón és SUP-on

21.35: Kézilabda, veszprémi BL-előzetes

22.15: Sportvilág