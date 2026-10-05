Keddi sportműsor: Törökországban zárja az Eb-selejtezősorozatot az U21-es válogatott
OKTÓBER 6., KEDD
FUTBALLPROGRAM
NEMZETEK LIGÁJA
4. FORDULÓ
A-LIGA
3. CSOPORT
20.45: Horvátország–Spanyolország, Split (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!
20.45: Anglia–Csehország, London (Tv: Spíler1)
B-LIGA
1. CSOPORT
20.45: Skócia–Szlovénia, Glasgow (Tv: Match4)
20.45: Svájc–Észak-Macedónia, Luzern (Tv: Arena4)
C-LIGA
1. CSOPORT
20.45: Albánia–San Marino, Tirana
20.45: Fehéroroszország–Finnország, Budapest, Illovszky Rudolf Stadion
3. CSOPORT
16.00: Kazahsztán–Feröer, Asztana
20.45: Moldova–Szlovákia, Chisinau
4. CSOPORT
20.45: Észtország–Izland, Tallinn
20.45: Luxemburg–Bulgária, Luxembourg
FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
Szerda, 1.00: Argentína–Benin, Buenos Aires (Tv: Sport1)
U21-ES EURÓPA-BAJNOKI SELEJTEZŐ
H-CSOPORT
19.00: Törökország–Magyarország, Isztambul (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
4. FORDULÓ
2.15: New Orleans Saints–Atlanta Falcons (Tv: Arena4)
BASEBALL
MLB, RÁJÁTSZÁS, FŐCSOPORT-ELŐDÖNTŐ
Szerda, 0.00: Atlanta Braves–Los Angeles Dodgers (Tv: Sport2)
CSELGÁNCS
VILÁGBAJNOKSÁG, BAKI
8.30: férfi 73 kg (Gábor Áron, Szabó Áron), női 57 kg (Vég Luca), selejtezők
16.00: bronzmérkőzések, döntők (Tv: M4 Sport)
KERÉKPÁR
ORSZÁGÚTI EURÓPA-BAJNOKSÁG, LJUBLJANA
15.20: vegyescsapat-időfutam, 44.3 km (Tv: Eurosport1)
EGYNAPOS ORSZÁGÚTI KERÉKPÁRVERSENY
13.35: Binche–Chimay–Binche (Tv: Eurosport1)
16.00: Tre Valli Varesine (Tv: Eurosport2)
KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-LIGA, 1. CSOPORTKÖR
2. FORDULÓ
H-CSOPORT
18.45: Mors-Thy HB (dán)–Mol Tatabánya KC (Tv: Sport1)
E-CSOPORT
20.45: Águas Santas (portugál)–Flensburg (német) (Tv: Sport1)
FÉRFI NB I, 5. FORDULÓ
17.00: OTP Bank-Pick Szeged–Csurgói KK
NŐI NB I, 5. FORDULÓ
18.00: Győri Audi ETO KC–Gravitáció Szombathelyi KKA
KOSÁRLABDA
FÉRFI EURÓPA-KUPA, 1. FORDULÓ
B-CSOPORT
18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Zastal Zielona Góra (lengyel)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1146 (Tv: Sport2)
TENISZ
ATP 1000-ES TORNA, SANGHAJ
6.00: egyes, selejtező, 2. forduló
ATP 500-AS TORNA, PEKING
10.00: páros, döntő: Arends, Pel (hollandok)–Cash, Glasspool (britek, 2.)
13.00: egyes, döntő: Djokovics (szerb, 6.)–De Minaur (ausztrál, 5.) (Tv: Match4)
ATP 500-AS TORNA, TOKIÓ
7.00: páros, döntő: Krajicek, Mektic (amerikai, horvát, 4.)–Arribagé, Olivetti (franciák, 2.)
11.00: egyes, döntő: Alcaraz (spanyol, 1.)–Lehecka (cseh)
WTA 1000-ES TORNA, PEKING
5.00: egyes, nyolcaddöntő; páros, 2. forduló
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Erdei Márk, Gyurta Gergely
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Elvesztette a vagyonát a világ egykor legjobb hátvédje…
8.00: Marosán György, majd Ujvári Máté a vonalban
9.00: Nemzetek Ligája-összefoglaló Bene Ferenccel. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – nyílt vízi úszás az idei vizes Eb-n
12.00: Bajnokok
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Best of Nemzeti Sportrádió
14.35: Sporttörténelem Thury Gáborral
Hazafutás
Műsorvezető: Németh Kornél
Szerkesztő: Szilágyi Dóra
15.00: Kézióra Kovács Péterrel, minden idők legeredményesebb magyar válogatott játékosával
16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Kis Tamás, Szegő Tibor, Székely Dávid
17.00: Kézilabda, nem kell félni a norvégoktól – interjú Simon Petrával
17.35: Jégkorong, Fodor Szabolcs és Kiss Dávid, az osztrák ligában szereplő két magyar klub sportigazgatója
Körkapcsolás
Műsorvezető: Szegő Tibor
Szerkesztő: Kreisz Bálint
18.00: Labdarúgás, Budapesttől a Monumentalig – az utolsó válogatottmérkőzésére készül Lionel Messi
18.30: Labdarúgás, László Csaba az albán Vllaznia új edzője
19.00: Labdarúgás, élő közvetítés a Törökország–Magyarország U21-es Eb-selejtezőről. Kommentátor: Olasz Gergő, Regős László Pál. Szakértő: Bene Ferenc
20.55: Vízilabda, sajtónyilvános edzést tartott a Ferencváros
21.10: Vízi sportok, Adolf Balázs sikerei sárkányhajón és SUP-on
21.35: Kézilabda, veszprémi BL-előzetes
22.15: Sportvilág