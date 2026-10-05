Nemzeti Sportrádió

Ezúttal Csinger Márk lett a mieink és a meccs legjobbja – NS-értékelés

VINCZE ANDRÁSVINCZE ANDRÁS
2026.10.05. 23:54
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Csinger Márk (3) első gólja három pontot ért (Fotó: Kovács Péter)
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NS-értékelés Nemzetek Ligája Csinger Márk NL magyar válogatott
A magyar labdarúgó-válogatott hétfő este a szlovákiai Nagyszombatban 2–1-re legyőzte az ukrán csapatot a Nemzetek Ligája 4. fordulójában. Lapunk értékelése szerint a győztes gólt szerző Csinger Márk volt a mérkőzés legjobbja.

Tóth Balázs 6
A meccs elején dermedten nézte a lécre vágódó labdát (a kipattanó után rögvest önfeláldozóan hárított), ez a bevezetés nem ígért számára eseménytelen meccset. A pályán rengeteget számít, ha a kapus magabiztosságot sugároz, de a meccs végén a nagy ukrán nyomás miatt nem tudta megőrizni a kaput a góltól.

Osváth Attila 6
A „smirglisebb” stílusa jól jött a szekrény méretű ukrán középpályások és támadók ellen, de a kék mezesek elég gyorsan ráébredtek, élesen, laposan meglőtt labdával átjátszható. A kedvét így sem vették el, sőt gyakran felzárkózott a támadásokhoz, szívósan futballozott, ívelte, lőtte középre a labdákat rendületlenül, de... az ukránok sajnos mellőle fejeltek gólt...

Willi Orbán 7
Egy apró megingással – elcsúszással – hozta rá a frászt az emberekre a meccs elején, de a tőle megszokott higgadtsággal tett rendet, határozottan szerelt, mentett, ötvenszer találkozott a labdával az első félidőben. Ez a szám felkúszott aztán a meccshajrára nyolcvanra, s ez árulkodott arról, észrevétlenebbül is milyen teher volt rajta.

Csinger Márk 8
Már az első percekben, a védelem mögé bepasszolt, belőtt, begyötört labdák esetében látni lehetett, lesz munkája bőven, ráadásul tapadnia kellett a trükkösebb Matvij Ponomarenkóra is, akit aztán lecseréltek róla. És aztán jött a csattanó: felzárkózott egy támadáshoz, és gyönyörű gólt szerzett.

Nagy Zsolt 6
Marco Rossi a meccs előtti nyilatkozatában arról beszélt, megbízható játékosa került az eltiltott Kerkez Milos helyére a bal oldali védő posztjára. A szélső védekezésben szó szerint megküzdött minden ukrán lábbal s fűszállal, de vállalta a felfutásokat is. Írhatnánk, hozta a szokásos formáját, de a szokatlanabb szerep miatt annál többet mutatott.

Schäfer András 6
Neki is a sokat futó középpályás szerepe jutott, „pörgette is rendesen a motort”. A támadások során többször felbukkant a bal oldalon, míg a védekezés során középen szűrőként. Rengeteget dolgozott, ha végig pályán marad, akkor megbillent volna a toll a 7-es osztályzat felé.

Vitális Milán 6
Szoboszlai Dominik „cikázó szerepe” miatt kihúzódhatott a bal oldalra, de középen is volt dolga, idővel olybá tűnt, nem tudja eldönteni, az irányításból, vagy a széleken épített támadásokból vegye ki a részét. Aztán eldöntötte: a második félidőben ragyogó gólpasszt adott! A Tóth Milánnak tálcán tett labdájával az árnyékból kilépett a fényre.

Lukács Dániel 4
Az első félidőben sokszor nem találkozott a labdával (volt 16 érintése, Szoboszlai Dominiknak 43, Osváth Attilának pedig 47), szóval statisztikailag alig lehetett észrevenni. A második félidőben előbukkant: húzta, ráncigálta az ellenfelet, félő volt, hogy (piros?) lapot kaphat...

Szoboszlai Dominik 7
Tulajdonképpen a pálya bármelyik részére is helyezhettük volna (a kapusposzt kivételével), mert mindenütt feltűnt. Az esetében ez a példaértékű akarás, a hozzáállás folyamatosan a mezőny fölé emeli, és most lehetett látni azt is, milyen alázattal dolgozik a hangyaszorgalmú társak lába alá – mindenben a csapat érdekét tartotta szem előtt.

Tóth Alex 5
A kötetlenebbnek tűnő középpályás-szerepkörök miatt a 28. perc környékén felbukkant a védelem jobb oldalán, és onnan középre (!) passzolta a labdát, szinte ziccerhelyzetbe hozva Matvij Ponomarenkót – na, ezt azért nem kellett volna! A szünet után már „tóthalexesebb” volt, lendületből (is) cselezett, lövésre vállalkozott, de röviddel később lecserélte a kapitány.

Tóth Milán 7
Még pénteken a nehézkes grúz védők között meg-megvillant, most az első félidőben mindössze tíz labda találta meg, meglepetés volt, hogy a szünet után is kifutott a pályára. S hogy Marco Rossi milyen jól döntött: az 52. percben mesteri kiugrással vagány köténygólt szerzett! Ennél többet nem is kellett volna tennie.

CSEREKÉNT PÁLYÁRA LÉPETT
Jurek Gábor (–) Lukács Dániel helyett állt be – őszintén szólva érett ez a váltás –, s vele lendületet kapott a támadójáték, amit jelzett három, szinte egymás utáni magyar szögletrúgás is.
Szűcs Tamás (–) váltotta Tóth Alexet, friss erőként kellett dolgoznia Nagy Zsolt előtt, s egy ideig megkímélni attól Schäfer Andrást, hogy fáradtan is áthúzódjon a bal oldalra.
Szalai József (–) esetében már-már össznépi követelés volt, hogy lépjen pályára, és ez megtörtént, a paksiak erőcsatára a gólszerző Tóth Milán helyett kocogott be.
Tóth Rajmund (6) a rengeteget futó és nagyon hasznosan játszó Schäfer Andrást váltotta, de kellett is a frissesség az ukrán kapu és a felezővonal közti területre, sőt a védekezéshez – ráadásul parádés gólpasszt adott Csinger Márknak.
Csongvai Áron (–) a meccs utolsó perceire váltotta Szoboszlai Dominikot, nyilván a védekezés erősítésének szándékával.

A JÁTÉKVEZETŐ
Igor Pajac 9
Abban volt a legjobb, hogy próbált észrevétlen maradni, s az, hogy nem játszotta túl a szerepét, azt eredményezte, hogy nem kellett vitás esetekben túlfújnia a sípot, a kósza reklamálásokat pedig szerényen elfojtotta, remekül bíráskodott.

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NEMZETEK LIGÁJA
B-LIGA
2. CSOPORT, 4. FORDULÓ
UKRAJNA–MAGYARORSZÁG 1–2 (0–0)
Nagyszombat, Anton Malatinsky Stadion, 9414 néző. Vezette: Igor Pajac (Bojan Zobenica, Ivan Mihalj) – horvátok
UKRAJNA: Trubin – Zabarnij, Szarapij, Mihavko – Krupszkij, Nazarina (Varfolomjejev, 86.), Ocseretyko (Pihaljonok, 70.), Veleteny (Hlany, 60.) – Cihankov – Ponomarenko (Jaremcsuk, 60.), Krasznopir (Vanat, 60.). Szövetségi kapitány: Andrea Maldera
MAGYARORSZÁG: Tóth B. – Osváth, Orbán, Csinger, Nagy Zs. – Schäfer (Tóth R., 72.), Vitális – Lukács D. (Jurek, 61.), Szoboszlai (Csongvai, 87.), Tóth A. (Szűcs T., 61.) – Tóth M. (Szalai J., 72.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi
Gólszerző: Jaremcsuk (83.), ill. Tóth M. (52.), Csinger (85.)
Sárga lap: Nazarina (20.), ill. Lukács D. (56.), Tóth R. (78.)

 

NS-értékelés Nemzetek Ligája Csinger Márk NL magyar válogatott
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