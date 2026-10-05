Nemzeti Sportrádió

Tóth Milán és Csinger Márk góljával nyertünk Ukrajna ellen – videók

B. A. P.B. A. P.
2026.10.05. 22:49
null
Tóth Milán góljával vezet Magyarország (Fotó: Szabó Miklós)
Címkék
Tóth Milán videó Magyarország Nemzetek Ligája Ukrajna
A magyar labdarúgó-válogatott Tóth Milán góljával szerzett vezetést Ukrajna ellen a Nemzetek Ligája 4. fordulójában. Az ukránok Roman Jaremcsuk fejesével egyenlítettek, de két percre rá Csinger Márk is betalált, így Magyarország 2–1-re nyert. Mutatjuk a mérkőzés góljait videón!

TÓTH MILÁN VEZETŐ GÓLJA

FEJES GÓLLAL EGYENLÍTETT UKRAJNA

CSINGER MÁRK TALÁLATÁVAL NYERT MAGYARORSZÁG

Magyar válogatott
2 órája

Tóth Milán és Csinger Márk első válogatottbeli góljával a magyar csapat legyőzte Ukrajnát!

Hiába egyenlített a vendéglátó a hajrában, két percre rá jött a mieink válasza Marco Rossi 90. meccsén. A három pontnak köszönhetően a magyar válogatott feljött a csoport második helyére.

ÉLŐ TUDÓSÍTÁS ITT!

NEMZETEK LIGÁJA
B-LIGA
2. CSOPORT, 4. FORDULÓ
UKRAJNA–MAGYARORSZÁG 1–2 (0–0)
Nagyszombat, Anton Malatinsky Stadion, 9414 néző. Vezette: Igor Pajac (Bojan Zobenica, Ivan Mihalj) – horvátok
UKRAJNA: Trubin – Zabarnij, Szarapij, Mihavko – Krupszkij, Nazarina (Varfolomjejev, 86.), Ocseretyko (Pihaljonok, 70.), Veleteny (Hlany, 60.) – Cihankov – Ponomarenko (Jaremcsuk, 60.), Krasznopir (Vanat, 60.). Szövetségi kapitány: Andrea Maldera
MAGYARORSZÁG: Tóth B. – Osváth, Orbán, Csinger, Nagy Zs. – Schäfer (Tóth R., 72.), Vitális – Lukács D. (Jurek, 61.), Szoboszlai (Csongvai, 87.), Tóth A. (Szűcs T., 61.) – Tóth M. (Szalai J., 72.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi
Gólszerző: Jaremcsuk (83.), ill. Tóth M. (52.), Csinger (85.)
Sárga lap: Nazarina (20.), ill. Lukács D. (56.), Tóth R. (78.)

Tóth Milán videó Magyarország Nemzetek Ligája Ukrajna
Legfrissebb hírek

Mint a moziban – Malonyai Péter jegyzete

Magyar válogatott
1 órája

Ezúttal Csinger Márk lett a mieink és a meccs legjobbja – NS-értékelés

Magyar válogatott
1 órája

Marco Rossi: Ezúttal mi voltunk szerencsések, és Ukrajna érdemelt volna győzelmet

Magyar válogatott
1 órája

Tóth Milán: Nem gondoltam volna, hogy a szünet végére négyszeres magyar válogatott leszek...

Magyar válogatott
1 órája

Gyökeres „Bane” Bukarestben is betalált, pofozógép lett a B-ligában Romániából

Minden más foci
1 órája

Mamardasvili kivédte Price büntetőjét, nem győzték le a grúzokat az északírek

Minden más foci
2 órája

Akinek ilyen cseréi vannak... Doué és Olise beállt, 14 perc alatt ízekre szedte Belgiumot

Minden más foci
2 órája

Marco Rossi 90. alkalommal ült a mieink kispadján

Magyar válogatott
2 órája