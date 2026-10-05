Marco Rossi: Ezúttal mi voltunk szerencsések, és Ukrajna érdemelt volna győzelmet
„Az első meccs után senki sem várta volna, hogy a negyedik után hét pontunk lesz. Ma az ukránok érdemeltek volna győzelmet, mi pedig szerencsések voltunk. Budapesten fordítva történt: az ukránoknak volt szerencséjük, és mi érdemeltük volna meg a három pontot” – jelentette ki Marco Rossi.
A magyar válogatott szövetségi kapitánya így folytatta: „Igyekeztem önbizalmat önteni a srácokba a szünetben, néhány taktikai útmutatást is megosztottunk az első félidőn látottak alapján. Ez 15-20 percig jól működött, aztán kaptunk egy gólt azért, mert elég mélyen védekeztünk, és kimerültünk.”
„Gratulálnom kell a srácoknak a győzelemhez, különösen Szoboszlai Dominiknak, Schäfer Andrásnak és Willi Orbánnak. Orbán játéka egyébként kérdéses volt a meccs előtt, hátfájdalmai voltak. De ezek a srácok olyan szinten elkötelezettek a válogatott meze iránt, mint senki más.”
A szövetségi kapitány arról is beszélt, Ukrajna fizikai szempontból a topcsapatok közé tartozik, így amiatt is kalapot emelt válogatottja teljesítménye előtt, hogy tartani bírta a lépést ellenfelével. Ez követően a győztes gólt szerző Csinger Márkra is kitért Rossi.
„Nagyszerűen játszott. Nem véletlenszerűen hívjuk meg a játékosokat a válogatottba. Nemcsak három meccsen vagy hónapon át, hanem hosszú időn keresztül figyeljük őket. Márk négy meccsen lépett pályára, és egyikről a másikra egyre jobb teljesítményt nyújtott.”
A kapitány ezután rátért a folytatásra, a novemberi, Grúzia elleni idegenbeli és az Észak-Írország elleni hazai mérkőzésre.
„Öt hét múlva folytatjuk. Sallai addigra biztos visszatér, Varga Barnabás azonban kérdéses, neki jóval súlyosabb a sérülése. Más játékosokat is meghívhatunk, de a mostani kerettel is elégedett vagyok.”
Szóba került Tóth Milán is. „Az első félidőben néztem Tóth Milánt, nagyon sokat szenvedett, nem tudott párharcokat nyerni. Majdem lehoztam. Mondtam a segédedzőnek, várjunk öt percet, utána lehozom, közben lőtt egy gólt. Ez is része a szerencsének. Nem tudom megjósolni a jövőt, nem tudom megjövendölni, mire kerül sor. Addig nem volt Milán annyira hatékony, aztán gólt szerzett. Ilyen a futball.”
Rossi arról is beszámolt, Csányi Sándor az öltözőben gratulált a csapatnak. Úgy érzi, az elnök bizalma és a játékosainak az irányába tanúsított tisztelete is nőtt az elért eredményeknek köszönhetően. Ugyanakkor, ha a csapata sorozatosan veszítene, bármikor eljöhet menesztésének a pillanata.
A sajtótájékoztató végén a szövetségi kapitány elárulta, hogyan őrzi meg a lelki békéjét, és miként kerüli az interneten róla megfogalmazott negatív véleményeket.
„Letöröltem minden közösségimédia-alkalmazást a telefonomról. Azóta sokkal nyugodtabb vagyok.”
Az ukránok szövetségi kapitánya, Andrea Maldera szerint csapatának nem volt igazi vezére a pályán.
„Az első 30-35 percben nagyon intenzíven játszottunk, próbáltuk irányítani a játékot, előrerohanni, gólt szerezni. Nem is emlékszem magyar lövésre az első félidőből. Azonban elfáradtunk. Számos játékosunk az ukrán ligában játszik, és nincs hozzászokva ehhez az iramhoz. Hiányzott egy vezéregyéniség a pályáról. A fiatalok által mutatott játékkal viszont elégedett vagyok. Tiszteljük a magyar válogatottat, viszont azt gondolom, nem érdemeltünk vereséget.”
A Nemzeti Sport kérdésére, miszerint milyen hibák vezethettek ahhoz, hogy Ukrajna az egyenlítés után nem sokkal újabb gólt kapott, Maldera úgy fogalmazott, elsősorban mentális hiányosságok állhatnak a gól hátterében.
„Tapasztaltabbak kell legyünk az ilyen helyzetekben, tiszta fejjel kell játszanunk. Mint láttuk: ha kicsit kiengedünk, gólt kapunk.”
NEMZETEK LIGÁJA
B-LIGA
2. CSOPORT, 4. FORDULÓ
UKRAJNA–MAGYARORSZÁG 1–2 (0–0)
Nagyszombat, Anton Malatinsky Stadion, 9414 néző. Vezette: Igor Pajac (Bojan Zobenica, Ivan Mihalj) – horvátok
UKRAJNA: Trubin – Zabarnij, Szarapij, Mihavko – Krupszkij, Nazarina (Varfolomjejev, 86.), Ocseretyko (Pihaljonok, 70.), Veleteny (Hlany, 60.) – Cihankov – Ponomarenko (Jaremcsuk, 60.), Krasznopir (Vanat, 60.). Szövetségi kapitány: Andrea Maldera
MAGYARORSZÁG: Tóth B. – Osváth, Orbán, Csinger, Nagy Zs. – Schäfer (Tóth R., 72.), Vitális – Lukács D. (Jurek, 61.), Szoboszlai (Csongvai, 87.), Tóth A. (Szűcs T., 61.) – Tóth M. (Szalai J., 72.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi
Gólszerző: Jaremcsuk (83.), ill. Tóth M. (52.), Csinger (85.)
Sárga lap: Nazarina (20.), ill. Lukács D. (56.), Tóth R. (78.)
A csoport másik mérkőzésén
Észak-Írország–Grúzia 0–0