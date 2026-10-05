Marco Rossi: Ezúttal mi voltunk szerencsések, és Ukrajna érdemelt volna győzelmet

„Az első meccs után senki sem várta volna, hogy a negyedik után hét pontunk lesz. Ma az ukránok érdemeltek volna győzelmet, mi pedig szerencsések voltunk. Budapesten fordítva történt: az ukránoknak volt szerencséjük, és mi érdemeltük volna meg a három pontot” – jelentette ki Marco Rossi.

A magyar válogatott szövetségi kapitánya így folytatta: „Igyekeztem önbizalmat önteni a srácokba a szünetben, néhány taktikai útmutatást is megosztottunk az első félidőn látottak alapján. Ez 15-20 percig jól működött, aztán kaptunk egy gólt azért, mert elég mélyen védekeztünk, és kimerültünk.”

„Gratulálnom kell a srácoknak a győzelemhez, különösen Szoboszlai Dominiknak, Schäfer Andrásnak és Willi Orbánnak. Orbán játéka egyébként kérdéses volt a meccs előtt, hátfájdalmai voltak. De ezek a srácok olyan szinten elkötelezettek a válogatott meze iránt, mint senki más.”

A szövetségi kapitány arról is beszélt, Ukrajna fizikai szempontból a topcsapatok közé tartozik, így amiatt is kalapot emelt válogatottja teljesítménye előtt, hogy tartani bírta a lépést ellenfelével. Ez követően a győztes gólt szerző Csinger Márkra is kitért Rossi.

„Nagyszerűen játszott. Nem véletlenszerűen hívjuk meg a játékosokat a válogatottba. Nemcsak három meccsen vagy hónapon át, hanem hosszú időn keresztül figyeljük őket. Márk négy meccsen lépett pályára, és egyikről a másikra egyre jobb teljesítményt nyújtott.”