Nemzeti Sportrádió

Djokovics győzelemmel tért vissza Pekingbe

2026.09.30. 15:39
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Djokovics hatszor már megnyerte a pekingi tornát (Fotó: Getty Images)
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tenisz Novak Djokovics ATP Peking
Tizenegy év után győzelemmel tért vissza a pekingi tenisztornára a 24-szeres Grand Slam-győztes Novak Djokovic.

A 39 éves szerb sztárjátékos – aki előző három mérkőzését, beleértve a US Open első körét, elvesztette – szerdán a portugál Nuno Borges felett diadalmaskodott 6:3, 7:6 (7-2)-re. A hatszoros pekingi bajnok Djokovics ezzel megőrizte százszázalékos mérlegét a kínai fővárosban, ez volt a 30. győzelme, és az első a Rafael Nadal ellen megnyert 2015-ös finálé óta. A belgrádi klasszis a második fordulóban a hazai közönség előtt szereplő Pu Jüncsaokete ellen lép pályára.

ATP 500-AS TORNA, CHINA OPEN, PEKING (4 089 385 dollár, kemény)
Novak Djokovics (szerb, 6.)–Nuno Borges (portugál) 6:3, 7:6 (7–2)

 

tenisz Novak Djokovics ATP Peking
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