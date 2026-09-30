Djokovics győzelemmel tért vissza Pekingbe

Tizenegy év után győzelemmel tért vissza a pekingi tenisztornára a 24-szeres Grand Slam-győztes Novak Djokovic.
A 39 éves szerb sztárjátékos – aki előző három mérkőzését, beleértve a US Open első körét, elvesztette – szerdán a portugál Nuno Borges felett diadalmaskodott 6:3, 7:6 (7-2)-re. A hatszoros pekingi bajnok Djokovics ezzel megőrizte százszázalékos mérlegét a kínai fővárosban, ez volt a 30. győzelme, és az első a Rafael Nadal ellen megnyert 2015-ös finálé óta. A belgrádi klasszis a második fordulóban a hazai közönség előtt szereplő Pu Jüncsaokete ellen lép pályára.
ATP 500-AS TORNA, CHINA OPEN, PEKING (4 089 385 dollár, kemény)
Novak Djokovics (szerb, 6.)–Nuno Borges (portugál) 6:3, 7:6 (7–2)
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