Nemzeti Sportrádió

Tóth Milán: Nem gondoltam volna, hogy a szünet végére négyszeres magyar válogatott leszek...

B. A. P.B. A. P.
2026.10.05. 23:27
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Tóth Milánnak sokat jelent első válogatottbeli gólja (Fotó: Kovács Péter)
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Tóth Milán Magyarország Nemzetek Ligája Vitális Milán Ukrajna Csinger Márk Nagy Zsolt magyar válogatott
MInt ismert, a magyar labdarúgó-válogatott 2–1-re legyőzte Ukrajnát a Nemzetek Ligája 4. fordulójában. A találkozó után Csinger Márk, Tóth Milán, Vitális Milán és Nagy Zsolt is értékelt.

Nyerni szerettünk volna, én is mindent megtettem érte és szerencsére oda is tudtam érni. Ezen az utolsó mérkőzésen teljesen együtt voltunk, nem sok helyzetet alakított ki az ellenfél. Nagyot küzdött az egész csapat. Kaptunk szögletből egy gólt, az benne van. Mindenki ment mindenkiért. Ha valaki a földön volt, felsegítettük. Legyen minél több ilyen” – fogalmazott a győztes gólt szerző Csinger Márk.

Az első magyar gólt szerző Tóth Milán is értékelt: „Nem nagyon tudok mit mondani. Őszinte leszek, nem így terveztem ezt a két hetet. Nem gondoltam volna, hogy a válogatott szünet végére négyszeres magyar válogatott leszek. Azt meg végképp nem, hogy meg is szerzem az első gólomat. Leírhatatlan ilyen közönség előtt, akik elkísértek ide is. Örülök, hogy segíthettem a csapatnak. Végtelenül boldog vagyok.”

A Vasas támadója így folytatta: „Nagyon befogadó a brigád. Amúgy sem tartom magam félős gyereknek, könnyen ment a beilleszkedés. Köszönöm, hogy megkaptam a bizalmat, azért fogok dolgozni, hogy minél többet itt lehessek. Sok helyzetet kihagytam. Nagyon sok jó edzőm azt mondta, hogy addig jó, amíg odakerül az ember, majd bemennek a helyzetek. Az első meccsen volt egy nagy helyzetem, le is nyilatkoztam, hogy nem sikerült belőni. Nagyon örülök, hogy a negyedik meccsen betaláltam.”

„A mérkőzés eleje és a vége volt a húzós, de nyert a szív és az akarat. Összességében megérdemelt győzelem volt. Úgy voltam vele, hogyha megkapom a labdát, akkor biztosan ellövőm. De felnéztem előtte és láttam, hogy Milán ott van a vonalak között. Örülök, hogy sikerült jó labdát adnom. Maximálisan boldog vagyok. Minden válogatott mérkőzés hozzáad ahhoz, hogy tudjunk fejlődni” – mondta az első gólt előkészítő Vitális Milán.

Nagy Zsolt is értékelt: „Meccsről meccsre tudott fejlődni a csapat minden szinten. Az első félidő eleje akadozott, de tudtunk váltani.”

Arról, hogy mi volt a baj az első félidőben, így vélekedett a 33 éves védő: „Szobi nem tudott térfélt választani. Mondta is az elején, hogy második félidőben oda támadunk, ahol a szurkolóink vannak. Éreztük a közönség erejét, köszönjük nekik.”

A magyar válogatott így négy meccsen hét pontot gyűjtött. „Nem mondom, hogy aláírtam volna az elején, többre vágytam. A meccsek alakulását tekintve ne legyünk telhetetlenek. Az utolsó kettőt megnyertük, ez így tökéletes, így kell folytassuk.”

Magyar válogatott
2 órája

Tóth Milán és Csinger Márk első válogatottbeli góljával a magyar csapat legyőzte Ukrajnát!

Hiába egyenlített a vendéglátó a hajrában, két percre rá jött a mieink válasza Marco Rossi 90. meccsén. A három pontnak köszönhetően a magyar válogatott feljött a csoport második helyére.

ÉLŐ TUDÓSÍTÁS ITT!

NEMZETEK LIGÁJA
B-LIGA
2. CSOPORT, 4. FORDULÓ
UKRAJNA–MAGYARORSZÁG 1–2 (0–0)
Nagyszombat, Anton Malatinsky Stadion, 9414 néző. Vezette: Igor Pajac (Bojan Zobenica, Ivan Mihalj) – horvátok
UKRAJNA: Trubin – Zabarnij, Szarapij, Mihavko – Krupszkij, Nazarina (Varfolomjejev, 86.), Ocseretyko (Pihaljonok, 70.), Veleteny (Hlany, 60.) – Cihankov – Ponomarenko (Jaremcsuk, 60.), Krasznopir (Vanat, 60.). Szövetségi kapitány: Andrea Maldera
MAGYARORSZÁG: Tóth B. – Osváth, Orbán, Csinger, Nagy Zs. – Schäfer (Tóth R., 72.), Vitális – Lukács D. (Jurek, 61.), Szoboszlai (Csongvai, 87.), Tóth A. (Szűcs T., 61.) – Tóth M. (Szalai J., 72.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi
Gólszerző: Jaremcsuk (83.), ill. Tóth M. (52.), Csinger (85.)
Sárga lap: Nazarina (20.), ill. Lukács D. (56.), Tóth R. (78.)

 

Tóth Milán Magyarország Nemzetek Ligája Vitális Milán Ukrajna Csinger Márk Nagy Zsolt magyar válogatott
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