Nemzeti Sportrádió

Tóth Amarissa megvédte címét a tenisz ob-n

2026.10.03. 15:35
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Tóth Amarissa (Fotó: Dömötör Csaba)
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Tóth Amarissa megvédte címét női egyesben a tenisz országos bajnokságon.

A Nemzeti Edzésközpontban zajló ob döntőjében az első helyen kiemelt Tóth (Budaörs SC) a korosztályos bajnoki ezüstérmes Sziklai Zitát (Budapesti Honvéd SE) verte meg 6:1, 6:1-re, ezzel ötödször hódította el a Körmöczy Zsuzsa vándorserleget.

Sziklai Zita nővérével, Eszterrel a párosfináléban is érdekelt volt, ahol a Fizel Laura Liza, Piszter Anna (Vasas SC) kettőssel kerültek szembe, és 6:4, 6:3-as sikerrel szerezték meg első felnőtt magyar bajnoki címüket. A díjakat Bardóczky Kornél szövetségi kapitány és Gulyás István versenyigazgató adták át a helyezetteknek.

A férfi egyes elődöntőjében a hétszeres bajnok Balázs Attila – aki a nyolc között a második kiemelt Kovács Vilmos Krisztiánt (Siófoki Spartacus) búcsúztatta – 7:6 (8–6), 6:3-ra legyőzte a negyedik kiemelt Kis-Balázs Rafaelt (Budaörs SC). A másik ágon az első kiemelt Kisantal Botond 7:6 (7–4), 6:4-gyel bizonyult jobbnak Sallay Péternél (Bregyó TE), utóbbi a negyeddöntőben a címvédő Madarász Gergelyt verte.

A férfiak fináléjára vasárnap 11 órakor kerül sor.

 

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