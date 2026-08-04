Nemzeti Sportrádió

Szabalenka a kötelező nemi vizsgálat mellett érvelt

2026.08.04. 14:09
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Arina Szabalenka (Fotó: Getty Images)
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tenisz Arina Szabalenka WTA
A világelső Arina Szabalenka teljes mértékben támogatja a WTA által bevezetett új, egyszeri kötelező genetikai nemi tesztet, amelynek célja a női tenisz tisztaságának védelme.

„Biológiailag a férfiak előnyben vannak, mivel erősebbek, mint a nők. Igazságtalan lenne, ha a nők biológiai férfiak ellen versenyeznének. Időbe telt, mire megszületett ez a döntés, de támogatom, mert a női mezőny védelmében elengedhetetlen intézkedésről van szó” – idézte a fehérorosz játékost az Univers Tennis francia portál.

A teszt célja a férfiak Y-kromoszómájához köthető SRY gén kimutatása, amellyel a biológiai nemet ellenőrzik. A szexvizsgálat egyszeri alkalommal elvégzett vér- vagy nyálkahártya-mintavétellel történik.

 

tenisz Arina Szabalenka WTA
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