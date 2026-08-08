Csak öt játékot nyerve búcsúzott a Roland Garros bajnoka Torontóban

A Roland Garros-címvédő Mirra Andrejeva sima vereséget szenvedett a Torontóban zajló 7,4 millió dollár (2,3 milliárd forint) összdíjazású keménypályás női tenisztorna harmadik fordulójában.
A világranglistán ötödik játékos mindössze öt gémet tudott nyerni a hazai kedvenc Leylah Fernandez ellen úgy, hogy 34 rontott ütést mutatott be, míg a kanadai csak hetet. A 19 éves orosz csupán 80 percet töltött a pályán, és 6:1, 6:4-re kikapott a 34. helyezett Fernandeztől, aki a nyolcaddöntőben a négyszeres Grand Slam-bajnok japán Oszaka Naomival találkozik. A japán teniszező 6:1, 6:2-re verte a korábban Bondár Annát búcsúztató belga Elise Mertenst.
Ott van a 16 között a világranglistán második kazah Jelena Ribakina, és a szintén kétszeres GS-győztes amerikai Coco Gauff is.
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