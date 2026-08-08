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NB I: Vasas–Zalaegerszeg 3–0

Csak öt játékot nyerve búcsúzott a Roland Garros bajnoka Torontóban

2026.08.08. 11:46
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Mirra Andrejeva sima vereséget szenvedett (Fotó: Getty Images)
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Coco Gauff női tenisz Mirra Andrejeva Jelena Ribakina
A Roland Garros-címvédő Mirra Andrejeva sima vereséget szenvedett a Torontóban zajló 7,4 millió dollár (2,3 milliárd forint) összdíjazású keménypályás női tenisztorna harmadik fordulójában.

A világranglistán ötödik játékos mindössze öt gémet tudott nyerni a hazai kedvenc Leylah Fernandez ellen úgy, hogy 34 rontott ütést mutatott be, míg a kanadai csak hetet. A 19 éves orosz csupán 80 percet töltött a pályán, és 6:1, 6:4-re kikapott a 34. helyezett Fernandeztől, aki a nyolcaddöntőben a négyszeres Grand Slam-bajnok japán Oszaka Naomival találkozik. A japán teniszező 6:1, 6:2-re verte a korábban Bondár Annát búcsúztató belga Elise Mertenst.

Ott van a 16 között a világranglistán második kazah Jelena Ribakina, és a szintén kétszeres GS-győztes amerikai Coco Gauff is.
 

 

Coco Gauff női tenisz Mirra Andrejeva Jelena Ribakina
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