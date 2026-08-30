Nyitott lehet a verseny mindkét nemnél – kezdődik a US Open

Alcaraz van, Sinner nincs. Kevéssé lehetett számítani erre a fordulatra az év utolsó Grand Slam-tornájához, a US Openhez közeledve azok után, hogy a hétszeres GS-győztes spanyol az április közepi csuklósérülése után négy és fél hónapig nem játszott, még a felvezető tornának szánt cincinnati mestertornán sem, míg az ötszörös GS-bajnok olasz őrült tempóban nyomta végig az év első felét, megnyerve az első öt 1000-es tornát, majd Wimbledonban is diadalmaskodott. Aztán az augusztus eleji montreali mesterversenyt még a pihenésre hivatkozva hagyta ki, az ezt követő cincinnati 1000-es előtt viszont térdsérülésről, illetve regenerációról és elővigyázatosságról lehetett hallani. Utóbbiról írt az olasz La Gazzetta dello Sport, és óvatosságról beszélt Sinner esetében augusztus közepén az Olasz Teniszszövetség orvosi bizottságának elnöke, Gianni Daniele is a La Repubblicának augusztus közepén, miközben arról értekezett: Alcaraz talán mentális gondokkal küzd, mert nehezen nyeri vissza a formáját, és egyébként sem ismert száz százalékig pontosan a sérülése (spanyol sajtóértesülések jobb csuklója ínhüvelygyulladásáról számoltak be).

Ehhez képest: a címvédő Alcaraz van, Sinner nincs New Yorkban. Egyre növekvő rivalizálásuk további fejezetei tehát nem 2026-ban íródnak – miközben tavaly hat ATP-torna döntőjében is összefutottak, idén csak egyszer, az áprilisi monte-carlói 1000-es fináléjában, ezt Sinner nyerte meg 7:6, 6:3-ra. Nincs kizárva, hogy nem is lesz már összecsapásuk ebben az idényben.

Egyébként amióta létrehozták az ATP-világranglistát 1973-ban, csupán második alkalommal történik meg, hogy az aktuális férfi világelső kihagyja a US Opent – 27 év után fordul elő ismét, 1999-ben Pete Samprast porckorongsérv akadályozta meg a szereplésben. Szintén érdekesség, hogy a legutóbbi két alkalommal, amikor a világelső bármely GS-tornától visszalépett, a ranglistamásodik lett a bajnok. A 2023-as Australian Openen Alcaraz visszalépése után Novak Djokovics nyert, 2009-ben Rafael Nadal távolmaradását Roger Federer sikere követte. Ez természetesen véletlen egybeesés, ám bizonyára felcsillan a német Alexander Zverev szeme, ha ő is felfedezi ezt a statisztikát. A Roland Garroson hosszú várakozás után első GS-tornáját megnyerő Zverev Wimbledonban döntőt játszott Sinner ellen, kemény pályán a montreali és a cincinnati 1000-esen is szerepelt: négy meccs, két győzelem. Első kiemelt lesz a US Openen, az olasz Lorenzo Sonegóval kezd, ha eljut a negyeddöntőig, szembejöhet a 19 éves spanyol csodagyerek, Rafael Jódar (13.) is akár, az elődöntőben pedig a kanadai Félix Auger-Aliassime (4.), aki tavaly is négy között volt New Yorkban. Zverev eddigi legjobbja a US Openen a 2020-as döntő.

Menetrendszerűen eszünkbe juthatnak a 24-szeres Grand Slam-bajnok szerb Novak Djokovics (5.) esélyei, de őt több minden hátráltatta mostanság: a cincinnati mestertornán a 64 között rosszulléttel küzdött, és legyőzte őt az argentin Thiago Tirante; már a US Open helyszínén pedig feladott egy edzőmeccset negyven percet követően, miután búcsúzott vegyes párosban Arina Szabalenkával. Roger Federer nemrég méltatta Djokovicsot, milyen nagy dolog, hogy még mindig viseli a gyűrődést. Ami tény, de természetesen érződik, hogy a negyvenhez közelítve már kevésbé tűnik elnyűhetetlennek. Djokovics egyébként az argentin Mariano Navone (48.) ellen kezd, a negyeddöntőben Danyiil Medvegyev (8.) vagy Frances Tiafoe (12.) jöhet szembe, és Alcaraz ágán van, a négy között összeérne az útjuk. A 23 éves spanyol első ellenfele egyébként az orosz Roman Szafiullin (98.) lesz.

A női mezőnyben mostanában nagy a „fennforgás”. Arina Szabalenka az elmúlt két év győztese, de ő sorozatban három tornáról is a nyolcaddöntőben búcsúzott, bukdácsolása közben megingott a helye világelsőként. Jelena Ribakina (WTA-2.) Cincinnatiben utolérhette volna, ám a negyeddöntőben sérülés miatt feladta a meccset Iga Swiatek (8.) ellen. Vissza nem lépett, tehát tartós nem lehet a probléma, de nem szabad figyelmen kívül hagyni. Torontóban Swiatek nyert Ribakina, Cincinnatiben Coco Gauff (4.) Jessica Pegula (3.) ellen, őket szintén az esélyesek között lehet felsorolni.

Marozsán Fábián a szabadkártyás amerikai Michael Zhenggel (106.) kezd, aki Cincinnati első körében legyőzte két kete. A selejtezős Piros Zsombor (118.) az olasz Mattia Belluccival (96.), Fucsovics Márton (121.) a spanyol Daniel Méridával (39.) játszik, a magyar versenyző vállsérülés miatt címvédőként lemondta Winston-Salemet. Bondár Anna (WTA-70.) selejtezős ellenfelet kap majd, Udvardy Panna a thaiföldi Mananchaya Sawangkaew (97.) ellen kezd.