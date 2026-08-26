Szabadkártyát kaptak a Williams testvérek a US Openre

A 46 éves Venus és a 44 esztendős Serena 1999-ben és 2009-ben megnyerte a női párosok viadalát New Yorkban, ahol legutóbb 2022-ben játszottak együtt – kikaptak az első fordulóban.

Serena Williams a nyáron tért vissza a teniszpályára, és Wimbledonban is indult volna nővérével párosban, de az egyes mérkőzésén elszenvedett térdsérülése miatt erre nem került sor. A múlt héten ugyanakkor Cincinnatiben már ütőt ragadtak, de az első fordulóban döntő rövidítésben veszítettek.

A US Open szervezői múlt hét kedden hozták nyilvánosságra, hogy egyesben szabadkártyát biztosítanak Venus Williamsnek, így az egyesben hétszeres Grand Slam-győztes játékos indulhat New Yorkban, ahol 2000-ben és 2001-ben is győzött. Serena egyesben nem lép pályára a tornán.

A Williams nővérek párosban 14 GS-győzelmet arattak, és három olimpiai aranyérmet (2000, 2008, 2012) nyertek pályafutásuk során.

Az idény utolsó, negyedik Grand Slam-tornájának selejtezői már zajlanak, ezt követően a főtáblán vasárnap kezdődnek meg a küzdelmek, a torna szeptember 13-ig tart.