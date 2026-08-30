Varga Ádám és Lucz Anna is világbajnoki ezüstérmes, férfi kenukettesünk harmadik Poznanban

„Na, ez így most jó. De úgysem marad így” – hangzott el a széljárással kapcsolatban reggel 9 óra körül világbajnoki címvédő női kenunégyesünk tagjai között, amikor megérkeztek a helyszínre, a Málta-tavi regattapályára bő egy órával az A-döntős programcsomag rajtja előtt.

Elsőként a tavalyi vb-n K–1 500 méteren ezüstérmes, a számban háromszoros Európa-bajnok Varga Ádámért szoríthattunk, aki a magabiztosan megnyert elő- és középfutamot követően elmondta, a tavaszi szezonja nem úgy alakult, ahogyan azt szerette volna, viszont mostanra tökéletes formába lendült. Erről eddig bizonyosságot is adott, kiválóan szerepelt Poznanban, a java viszont csak most következett, kőkemény csata várt rá az A-döntőben.

Az idei Európa-bajnok lengyel Alex Boruckival és az ausztrál klasszissa, Thomas Greennel hárman kezdtek a legerősebben, fél távnál az ezer méteren idén Eb-győztes fehérorosz Uladziszlau Kravec is felért rájuk. Green ellépett, Borucki is Varga előtt haladt. Kravect sikerült leráznia a magyarnak, megindult, Boruckit is elkapta, a tetemes előnyt szerzett Greent viszont már nem lehetett megfogni: Varga Ádám ismét világbajnoki ezüstérmes!

„Májusban még nem gondoltam, hogy ennyire jó formába lendülhetek a vébére, szóval elégedett és boldog vagyok, úgy jöttem ide, hogy bármilyen színű éremnek örülnék. Nyáron együtt edzettünk Greennel, az edzéseken is éreztem, hogy van egy fél hajó közöttünk, ez most is kijött” – nyilatkozta Varga Ádám a döntőt követően.

Az előfutamban elért második helyezését követően középfutamgyőztesként kvalifikált a K–1 200 méter fináléjába a szám kétszeres Európa-bajnoka, Lucz Anna. Sportolónk a hatos pályáról indulhatott, rögtön a második helyre pozicinálta magát, az a dán Frederikke Mörcke haladt előtte, aki az idei Eb-döntőben és poznani előfutamban is Lucz előtt ért be az első helyen. Tisztán látszott, hogy ők ketten lehetnek versenyben a világbajnoki címért, Lucz Anna mindent kiadott magából, próbálta beérni a dánt, de Mörcke kiválóan tartotta meg előnyét, így sportolónk világbajnoki éremkollekciója ezüstéremmel gazdagodott.

Lucz Anna az Eb után a vb-n is második helyen végzett kétszáz egyesben (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Kisebb port kavart a vb előtt a kenusok szövetségi kapitányának, ifjabb Foltán Lászlónak azon döntése, miszerint C–2 500 méteren nem az idei, portugáliai Eb-n bronzérmes Fejes Dániel, Hajdu Jonatán párost indítja a vb-n, hanem a tavaly világ- és Európa-bajnoki bronzérmes, az idén a válogatón és a montreali vk-viadalon aranyérmes Kollár Kristófot és Juhász Istvánt. A srácok csütörtökön mutatkoztak be a vb-n, rendkívül megviselte őket az életének 43. évében szerda este elhunyt korábbi világ- és Európa-bajnok kajakos, Boros Gergely halálhíre, ez a teljesítményükön is érződött, a harmadik helyen értek célba. Szombatra összerakták magukat, s a középfutamban meggyőző teljesítménnyel győztek, majd délután, a négyessel (Fejessel és Hajduval) megvédték világbajnoki címüket.

Új napra virradtunk, s nagy feladat állt a srácok előtt, hiszen az olimpiai szám fináléjában kellett helyt állniuk, a hármas pályáról. Az oroszok és a spanyolok után a harmadik helyen kezdtek, fél távnál sem módosult a sorrend. Megindultak Kollárék, 300-nál beérték, majd meg is előzték a spanyol hajót. Az orosz egységet nem lehetett megfogni, figyelni kellett az erősen érkező brazilokra, akik hatalmas hajrát indítottak, és az utolsó pillanatban meg is előzték a mieinket. Eggyel lehetett volna fényesebb, de csalódásra nincs ok, Kollár Kristóf és Juhász István megvédte világbajnoki bronzérmét!

Kollár Kristóf és Juhász István megvédte világbajnoki bronzérmét (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Persze, van ebben még bőven! – szögezte le Kurucz Levente szombaton, miután megnyerték a K–2 500 méter középfutamát Fodor Bencével. A srácok annak ellenére is rendkívül magabiztosnak tűnnek, hogy némi csalódásra a négyessel nem sikerült dobogós helyen végezniük. Jól is teszik, az idén Brandenburgban győztes, a szegedi vk-n és az Eb-n második párosuk láthatóan nagyon összeállt, s jó formában van.

Magyar szempontból kifejezetten rosszul alakult ez a döntő, a németek végig dominálták a futamot, mi a norvégokkal és a portugálokkal csatáztunk nagyot, előbbit lehagytuk, úgy tűnt, stabil bronzérem lesz ebből. Csakhogy óriási tempóval érkeztek a csehek a végén, Kuruczék meg – feltehetően technikai hiba miatt – mintha megálltak volna a cél előtt pár méterrel – előzés és negyedik hely lett a vége…

Már a döntőbe jutást is óriási sikerként kell kezelni a mindössze 18 esztendős Paragi Petra (C–1 200 m) esetében, aki élete első felnőtt-világbajnokságán szerepel itt Poznanban. Paragi a pálya legszéléről, a kilences pályáról rajtolhatott, nem kezdett rosszul, viszont a mezőny valamelyest ellépett tőle, igyekezett ledolgozni a hátrányát, két riválisát a legvégén meg is előzte, a hetedik helyen végzett tehát. Boldog az elért eredménnyel, ugyanakkor bízik abban, hogy jövőre előrébb léphet.

Elő szöveges tudósításunk folyamatosan frissül...

GYORSASÁGI ÉS PARA VILÁGBAJNOKSÁG, POZNAN

Kajak

Férfiak

K–1 500 m. Vb: Thomas Green (Ausztrália) 1:37.66 perc, 2. VARGA ÁDÁM (MAGYARORSZÁG) 1:38.07, 3. Alex Borucki (Lengyelország) 1:38.95

K–2

500 m. Vb: Jacob Schopf, Max Lemke (Németország) 1:27.57, 2. Joao Ribeiro, Messias Baptista (Portugália) 1.29.29, 3. Jakub Spicar, Daniel Havel (Csehország) 1:29.94, 4. Kurucz Levente, Fodor Bence 1:30.22

Nők

K–1 200 m. Vb: Frederikke Mörcke (Dánia) 39.71 másodperc, 2. LUCZ ANNA (MAGYARORSZÁG) 40.31, 3. Sara Ouzande (Spanyolország) 40.71

K–2 500 m. Vb: Kailey Harlen, Natalia Drobot (Ausztrália) 1:39.54, 2. Jü Si-meng, Jin Meng-tie (Kína) 1:41.19, 3. Paulina Paszek, Pauline Jagsch (Németország) 1:41.20, …15. Hofer Bianka, Tölgyesi Flóra 1.47.78

Kenu

Férfiak

C–2 500 m. Vb: Zahar Petrov, Ivan Stihl (Oroszország) 1:39.23, 2. Gabriel Assuncao Nascimento, Jacky Nascimento Godmann (Brazília) 1:39.81, 3. KOLLÁR KRISTÓF, JUHÁSZ ISTVÁN (MAGYARORSZÁG) 1:40.03

Nők

C–1 200 m. Vb: Ljudmila Luzan (Ukrajna) 44.40, 2. Sophia Jensen (Kanada) 44.90, 3. Nevin Harrison (Egyesült Államok) 45.04, ...7. Paragi Petra 45.97

C–4 500 m. Vb:

Para szakág (200 m)

Férfiak

KL2. Vb: Curtis McGrath (Ausztrália) 42.76, 2. Fernando Rufino de Paulo (Brazília) 42.79, 3. Azizbek Abdulkhabibov (Üzbegisztán), ...14. Kiss Tibor 45.73