Nemzeti Sportrádió

Világbajnok kapussal erősített a Chelsea – hivatalos

P. GY. B. P. GY. B.
2026.08.30. 11:16
Martínez három évre írt alá a Chelsea-hez (Fotó: Getty Images)
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Chelsea Aston Villa Emiliano Martínez Premier League
A Chelsea labdarúgócsapata vasárnap délelőtt a hivatalos felületein számolt be róla, hogy szerződtette Emiliano Martínezt az Aston Villától.

A 34. születésnapjához közelítő Emiliano Martínez 2010-ben az Independientétől érkezett az Arsenalhoz, amely 2020-ig többször is kölcsönadta őt. Akkor az Aston Villa csapott le az argentin kapusra, aki az előző hat idényben alapember volt a birminghamieknél.

Martínezért 7.5 millió fontot fizetett a Chelsea az Aston Villának. Érdekesség, hogy az elmúlt négy évet tekintve ez már a nyolcadik üzlet, amit egymással kötött a két klub. Ezen a nyáron pedig ez már a negyedik játékoscsere a két csapat között, legutóbb Nicolas Jackson költözött a londoniaktól a birminghamiekhez, akik Alejandro Garnachót is kölcsönvették korábban, Morgan Rogers pedig az ellenkező utat járta be.

A 2022-ben világbajnok, idén pedig vb-ezüstérmes kapus három évre kötelezte el magát új állomáshelyén. Az Arsenallal FA-kupát és három angol Szuperkupát, az Aston Villával Európa-ligát nyert.

Chelsea Aston Villa Emiliano Martínez Premier League
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