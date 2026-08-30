Világbajnok kapussal erősített a Chelsea – hivatalos

A 34. születésnapjához közelítő Emiliano Martínez 2010-ben az Independientétől érkezett az Arsenalhoz, amely 2020-ig többször is kölcsönadta őt. Akkor az Aston Villa csapott le az argentin kapusra, aki az előző hat idényben alapember volt a birminghamieknél.

Martínezért 7.5 millió fontot fizetett a Chelsea az Aston Villának. Érdekesség, hogy az elmúlt négy évet tekintve ez már a nyolcadik üzlet, amit egymással kötött a két klub. Ezen a nyáron pedig ez már a negyedik játékoscsere a két csapat között, legutóbb Nicolas Jackson költözött a londoniaktól a birminghamiekhez, akik Alejandro Garnachót is kölcsönvették korábban, Morgan Rogers pedig az ellenkező utat járta be.

A 2022-ben világbajnok, idén pedig vb-ezüstérmes kapus három évre kötelezte el magát új állomáshelyén. Az Arsenallal FA-kupát és három angol Szuperkupát, az Aston Villával Európa-ligát nyert.