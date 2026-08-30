Felcsúton sem adhat lejjebb a Fradi a lendületéből

Az Európa-liga-álom után a Ferencváros játékosainak vissza kell térniük a valóságba. Csütörtökön még Mohamed Szalah és társai néztek szembe velük, ezúttal azonban már a Puskás Akadémia vár a zöld-fehérekre a Pancho Arénában. A színpad kisebb, a riválisban nincs világklasszis labdarúgó, a feladat mégsem ígérkezik sokkal könnyebbnek: az FTC az NB I listavezetőjénél játszik.

A Fradi az európai porondon eddig tökéletesen vette az akadályokat, a bajnokságban viszont még nem kapta el a fonalat. Három mérkőzésén négy pontot szerzett, nyolc ponttal kevesebbet, mint a két találkozóval többet játszó Puskás Akadémia. A nyitó fordulóban 4–2-re kikapott Pakson, majd a Groupama Arénában gól nélküli döntetlent játszott az újonc Vasassal. Első sikerére augusztus 17-ig kellett várnia, Zalaegerszegen Corbu Máriusz fejesével győzött 1–0-ra.

A gyengébb bajnoki rajt egyik oka a jelentős rotáció lehet. Borbély Balázs a sűrű nemzetközi program közepette igyekezett frissen tartani a húzóembereit, ám Pakson és a Vasas ellen egyszerre túl sok olyan játékos került a kezdőbe, aki egyelőre nem számít alapembernek. Az angyalföldiek elleni tizenegyben például Bagi Mátyás, Lisztes Krisztián, Edgar Szevikjan is szerepelt. A zöld-fehérek játékából hiányzott az európai porondon látott ritmus és az összeszokottság is, a kísérlet pedig két elveszített pontba került.

Azóta Borbély Balázs jóval óvatosabban nyúl a csapathoz. Trabzonban és a visszavágón is megmaradt a védelem és a középpálya váza, s a Ferencváros mindkét találkozón stabil, szervezett futballal múlta felül ellenfelét. Az 1–0-s idegenbeli sikert követő 4–0-s hazai győzelem ráadásul önbizalmat és újabb lendületet adhatott a játékosoknak. Az 5–0-s összesítés nemcsak továbbjutást, hanem világos üzenetet is jelent: ez a Ferencváros akkor a legerősebb, ha nincs egyszerre hat-hét változás a kezdőcsapatában.

Alighanem a vasárnapi összeállításban sem lesz földindulás.

A Trabzonspor ellen – mindkét összecsapáson – Nagy Olivér kezdett jobbhátvédként, ismét bizonyította, hogy bátran lehet rá számítani, a Puskás Akadémia otthonában azonban visszatérhet a friss Osváth Attila. A válogatott kerettag védő pihenten várhatja a mérkőzést, gyorsaságára és párharcerősségére nagy szükség lehet a felcsútiak szélsőivel szemben. A védelem tengelyében Toon Raemaekers és Mariano Gómez helye megkérdőjelezhetetlen, kérdés, hogy Gómez bokája miként regenerálódott a Trabzonspor elleni mérkőzés óta, amikor is Ruszlan Malinovszkijt brutális, piros lapot érő belépője után percekig kellett ápolni. Helyén a nyáron szerződtetett francia Nathan Zohoré kezdhet. A hátvédsor bal oldalán Cadu szerepeltetése tűnik a legkézenfekvőbbnek, a brazil futballista nemcsak a védekezésben megbízható, a támadások felépítésében is hatékony. Előtte Callum O’Dowda kaphat helyet, aki a Trabzonspor elleni visszavágón megszerezte második ferencvárosi gólját. A legtöbb kérdést a középpálya tartogatja: Philippe Rommens megsérült, így aligha állhat Borbély Balázs rendelkezésére. Nagy Ádám és Corbu Máriusz helye biztosnak látszik, Naby Keita állapota azonban továbbra is kérdéses. A korábbi liverpooli középpályás sérülése után már visszatért, csütörtökön a 83. percben lépett pályára, ám nem tudni, készen áll-e egy teljes mérkőzésre. A legvalószínűbb, hogy ezúttal is a kispadon kezd, és a második félidőben kaphat húsz-harminc percet. Ha mégis bekerül a kezdőbe, a Fradi labdabiztosabbá válhat, de a hosszú kihagyás után nagy kockázat lenne rögtön kilencven percre tervezni vele.

A támadósorban Kristoffer Zachariassen és Lenny Joseph aligha marad ki, a jobb oldalon pedig Bamidele Yusuf kezdhet. A nigériai csatár a Trabzonspor ellen büntetőből talált be, fizikuma és gyorsasága a Puskás Akadémia védőit is kellemetlen helyzetbe hozhatja. A pénteken szerződtetett Veljko Birmancsevics szerepeltetésével ugyanakkor még nem érdemes számolni. A 28 éves, 17-szeres szerb válogatott támadó szélsőként és középcsatárként is bevethető, 2024-ben Európa-bajnokságon szerepelt, tavasszal pedig hat bajnokin játszott a Getafében. A jövőben minőségi lehetőséget jelenthet, ám aligha néhány közös edzés után kerül be a kezdőbe.

De nemcsak a Ferencváros, a Puskás Akadémia is önbizalommal várhatja a rangadót. A Fradinak ezért elsősorban türelmesen kell futballoznia. Nem szabad az európai lendülettől megrészegülve, ész nélkül nekirontania ellenfelének, ugyanakkor az eddigi bajnoki mérkőzéseknél jóval nagyobb tempóra lesz szüksége. A labdaszerzések után Lenny Joseph és Callum O’Dowda sebességét használhatja ki, míg felállt védelemmel szemben Nagy Ádám passzai és Kristoffer Zachariassen üres területekbe történő befutásai jelenthetnek veszélyt. A Trabzonspor elleni siker után a játékosok péntekre szabadnapot kaptak, vagyis volt idejük kifújni magukat, kiszakadni a futballból, majd fejben is átállni a következő feladatra. A lazítás rájuk fért, vasárnap este azonban ismét teljes fordulatszámra kell kapcsolniuk. Az Európa-liga ligaszakasza már biztos, az NB I-ben viszont sürget az idő: ha a Ferencváros nem akarja, hogy már az ősz elején tetemes legyen a hátránya, Felcsúton be kell gyújtania a rakétákat.