Piros Zsombor már csak egy sikerre van a US Open főtáblájától

A tavaly New Yorkban eddig egyetlen Grand Slam-főtábláját kiharcoló Piros a spanyol Max Alcala Gurri búcsúztatása után, szerdán az észt Daniil Glinkával (156.) találkozott, akit megvert korábbi egyetlen összecsapásukon.

A világranglistán 118. magyar játékos 12. kiemeltként esélyesebbnek számított a 156. helyen álló rivális ellen, aki még csak összesen három meccset nyert Grand Slam-selejtezőkben. A New York-i csatában a 26 éves Piros 4:3-nál elvette balkezes ellenfele adogatását, majd kiszerválta a nyitó szettet, a folytatásban 5:6-nál viszont Glinka brékelt, ezzel kiegyenlített. Az utolsó felvonásban 3:3-nál a magyar került lépéselőnybe, amit már nem adott ki a kezéből A találkozó 1 óra 48 percig tartott.

Piros az újabb US Open-főtábláért a 17. kiemelt ausztrál Christopher O'Connell-lel (105.) küzd meg.

Tenisz, US Open, New York

Férfi egyes, selejtező, 2. forduló

Piros Zsombor (12.)–Daniil Glinka (észt) 6:3, 5:7, 6:4

