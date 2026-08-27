Nemzeti Sportrádió

Piros Zsombor már csak egy sikerre van a US Open főtáblájától

2026.08.27. 07:04
Piros Zsombor (Fotó: Getty Images)
Címkék
tenisz US Open Piros Zsombor
Piros Zsombor háromszettes győzelemmel bejutott a selejtező harmadik fordulójába, így már csak egy sikerre van a főtáblától az amerikai nyílt teniszbajnokságon.

A tavaly New Yorkban eddig egyetlen Grand Slam-főtábláját kiharcoló Piros a spanyol Max Alcala Gurri búcsúztatása után, szerdán az észt Daniil Glinkával (156.) találkozott, akit megvert korábbi egyetlen összecsapásukon. 

A világranglistán 118. magyar játékos 12. kiemeltként esélyesebbnek számított a 156. helyen álló rivális ellen, aki még csak összesen három meccset nyert Grand Slam-selejtezőkben. A New York-i csatában a 26 éves Piros 4:3-nál elvette balkezes ellenfele adogatását, majd kiszerválta a nyitó szettet, a folytatásban 5:6-nál viszont Glinka brékelt, ezzel kiegyenlített. Az utolsó felvonásban 3:3-nál a magyar került lépéselőnybe, amit már nem adott ki a kezéből A találkozó 1 óra 48 percig tartott.

Piros az újabb US Open-főtábláért a 17. kiemelt ausztrál Christopher O'Connell-lel (105.) küzd meg.

Tenisz, US Open, New York
Férfi egyes, selejtező, 2. forduló
Piros Zsombor (12.)–Daniil Glinka (észt) 6:3, 5:7, 6:4 
 

 

tenisz US Open Piros Zsombor
Legfrissebb hírek

Marozsán Fábián negyeddöntős Winston-Salemben, legyőzte a Medvegyevet kiejtő amerikait

Tenisz
1 órája

Udvardy Panna búcsúzott a monterrey tenisztorna nyolcaddöntőjében

Tenisz
2 órája

Szabadkártyát kaptak a Williams testvérek a US Openre

Tenisz
13 órája

Gálfi Dalma a selejtező első fordulójában búcsúzott a US Opentől

Tenisz
Tegnap, 7:00

Piros Zsombor sima győzelemmel kezdett a US Open selejtezőjében

Tenisz
2026.08.25. 22:44

US Open: az első körben kiesett a vegyes párosok versenyéből Szabalenka és Djokovics kettőse

Tenisz
2026.08.25. 19:38

„Szép próbálkozás” – Roger Federer kizárta a visszatérését

Tenisz
2026.08.25. 13:43

A CAS-hoz fordul a doppingvétség miatt négy évre eltiltott wimbledoni bajnok

Tenisz
2026.08.24. 19:47