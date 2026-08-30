Nate Reuvers a családja előtt szeretne játszani Katarban

– Csütörtökön nem sok jelét láttuk a teljesítményén a korábbi hónapok megpróbáltatásainak: júniusban sérült volt, aztán fogműtéten esett át. Minden rendben már?

– Valóban, az idény végén bokasérüléssel küzdöttem, klubomban injekciókkal játszottam, de aztán hazamentem az Egyesült Államokba pihenni, ráadásul megszületett a második fiam, izgalmas időszakunk volt – válaszolta a 27 éves honosított amerikai center, Nate Reuvers. – Szerencsére sikerült problémamentesen visszatérnem Európába, és elkezdődött az idény.

– Fizikailag is utoléri magát lassan?

– Azt hiszem, nincs nagy baj az erőmmel, ám a formám még nem az igazi. Ahogy telik majd az idő, úgy lesz egyre jobb az is.

– A Valenciával megnyerte Európa legerősebbnek tartott bajnokságát, az ACB-ligát. Kijelenthető, hogy pályafutásának ez eddigi legnagyobb sikere?

– Egyértelműen igen. A bajnoki cím mellé Spanyolországban elhódítottuk a Szuperkupát is, az Euroligában pedig a négyes döntőbe jutottunk, aligha kívánhatok ennél jobbat. A bajnoki trófeát Barcelonában szereztük meg, amikor hazaértünk, sokan vártak minket a repülőtéren, másnap a csarnokunkban vártak a szurkolóink, és nagy ünneplést csaptunk.

– Az új idényt viszont úgy kezdte, hogy jött a magyar válogatottba, két nagyon fontos vb-selejtezőre. Úgy tűnik, fontos önnek ez a csapat, a közösség.

– Ezt jól látja, tényleg nagyon jól érzem magam a srácokkal, megvan az összhang. A legfontosabb, hogy úgy érzem, van esélyünk kijutni a világbajnokságra, és ezért szeretnék én is mindent megtenni.

– Sokat számít Gasper Okorn személye, hogy Magyarországot választotta korábban? Együtt dolgoztak a Cibona Zagrebnél.

– Igen, remek a kapcsolatunk és jó időszakot éltünk meg együtt. Nem helyez rám nagy nyomást, hagyja, hogy élvezzem a kosárlabdát, persze tőlem is megköveteli, hogy játsszak keményen.

– Csütörtökön Észtország felett nagyszerű győzelmet aratott csapatunk, amely okosan és keményen játszott. Többek között ez volt a kulcsa a sikernek?

– Nagyon jó mérkőzést produkáltunk csapatszinten is. Az én játékperceimet még be kellett osztani, de szerencsére így is bement néhány dobás, örültem a győzelemnek. Úgy látom, a szlovénok ellen is lesz keresnivalónk. Úgy gondolom, a maradék mérkőzéseken bárkit legyőzhetünk, ám ugyanúgy ki is kaphatunk, nagyon kiegyensúlyozott a mezőny. A szlovénoknak rendkívül fontos a vasárnapi összecsapás, hiszen lépéshátrányban vannak, de ugyanúgy nekünk is nagyon kellene egy újabb győzelem. Ha lehet, a csütörtökinél is keményebben, még inkább csapatként kell játszanunk, hogy nyerni tudjunk.

– Kivel tölti a szabadidejét legszívesebben az edzések és meccsek között a magyar csapatban?

– Mindenkivel nagyon jóban vagyok, de leggyakrabban kockapókerezünk Golomán Gyurival, Váradi Benivel, Pongó Marcell-lel és a masszőrünkkel, Horváth Barnabással. Van ennek egy amerikai változata is, azt yatzynak hívják, és eleinte furcsák voltak a szabályok közötti apró különbségek, ám úgy emlékszem, a legelső partit rögtön megnyertem.

– A világbajnokságra vezető úton óriási lépés lenne a szlovéniai győzelem. Nagy álom a 2027-es katari viadal?

– Igen, ezért vagyok itt, másért nem is lenne értelme. Szeretnék ott lenni a jövő évi vb-n, és boldog lennék, ha a családom láthatna Katarban.

Doncic nélkül csak a kisebb csarnokban Azt már korábban tudni lehetett, hogy a szlovénok legnagyobb sztárja, Luka Doncic ezen a nyáron inkább a kislányát, a családját választja a válogatott vb-selejtezői helyet. Pedig a szlovén csapatnak nagy szüksége lenne a Los Angeles Lakers világklasszisára, főleg ellenünk, mert ha vasárnap kikap, akkor nagy eséllyel búcsút mondhat Katarnak is. A mieink elleni meccset eredetileg a Stozice Arénában rendezték volna meg, ám Doncic döntése után átkerült a régebbi és kisebb Hala Tivoliba. A magyar válogatott kerete a csütörtökihez képest annyiban változott, hogy Pongó Marcell (Alba) – aki nem került pályára – helyett a nyáron Szegedről Szolnokra igazoló Cseh Botond utazott Ljubljanába.

KOSÁRLABDA

Férfi világbajnoki selejtező, második csoportkör

L-csoport, 2. forduló, Ljubljana

20.00: Szlovénia–Magyarország (Tv: M4 Sport+)