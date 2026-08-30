Vívás: Horváth Lotti a juniorok között is lendületben maradna

Fantasztikus sikereket ért el a kadétok között

az FTC 17 éves párbajtőrözője, Horváth Lotti, aki a múlt idényben nagyszerű vívással aranyérmet szerzett a Rio de Janeiróban rendezett korosztályos világbajnokságon. Az ígéret ezzel megvédte címét, hiszen egy évvel korábban Vuhsziban is az első helyen végzett. Kovács Attila tanítványa most korosztályt váltott és az új szezonban a juniorok között bizonyíthat. Az új korosztály sem teljesen ismeretlen a számára, hiszen a korábbi évadokban rendre kivívta a válogatottságot az idősebbek között. Legutóbb például a juniorcsapattal a vb-n és az Eb-n is ezüstérmes lett.

„Igazából örülök, hogy junior lettem, mert kadétként az idősebbek között is vívtam és így együtt nagyon sok versenyen kellett részt vennem, ami mentálisan és fizikailag is megterhelő volt – nyilatkozta Lotti. – A juniorok között is az elsődleges célom az, hogy kijussak a világ-, valamint az Európa-bajnokságra és ott minél jobban teljesítsek. Szeretném, ha a lendületem megmaradna a következő idényre is.

A kadétok között elért két világbajnoki cím nagy motivációt és kellő önbizalmat ad, de nem garancia arra, hogy a folytatásban is ilyen eredményes leszek, ezért ugyanolyan alázattal, odafigyeléssel akarom végezni az edzéseket, mint eddig.

Horváth Lotti és mestere, Kovács Attila öröme a riói vb-n Fotó: Bizzi Team

Lotti elmondta, igyekszik nem teherként megélni, hogy a korábbi eredményei alapján sokan várják tőle a jó szereplést a kiemelt nemzetközi viadalokon és a juniorcsapatról is szót ejtett.

„Természetesen arra törekszem, hogy a juniormezőnyben is minél jobban teljesítsek, de a versenyen mindig sokat számít az aznapi forma. Van, amikor nagyon jól megy a vívás és van, amikor valamiért nem. Ezért sem lehet kijelenteni, hogy ki a legjobb itthon vagy a világon, de ettől is izgalmas ez a sportág.

Érthető, hogy a korábbi eredményeim alapján várják tőlem az újabb sikereket, de ezzel a lehető legkevesebbet foglalkozom. Nem helyezek magamra nyomást, mert az csak rontana a teljesítményemen. Elsősorban élvezni szeretném a vívást és versenyeket.

A korosztályos válogatottban vívni mindig nagy élmény és megtiszteltetés. Majd a szezon végén derül ki, hogy kik mennek a világversenyekre, de biztosan jó csapatunk lesz. Ha benne leszek a keretben, akkor ott is minden tőlem telhetőt megteszek a közös sikerért.”

Lotti még ebben az évben is megmutatja magát utánpótlás-multisporteseményen, ugyanis jelen állás szerint női párbajtőrvívásban ő képviseli Magyarországot az október 31. és november 13. között Dakarban rendezendő ifjúsági olimpián.

(Kiemelt képünkön: Horváth Lotti Fotó: Bizzi Team)