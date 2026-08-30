Öttusa-vb: 24 év után cseh siker, Koleszár Mihály 8., Szép Balázs 12. lett

A férfiak döntőjével kezdődött meg a kujjangi öttusa-világbajnokság záró napja vasárnap magyar idő szerint reggel 7 órakor. A négy magyar versenyző közül a két éve világbajnok Bőhm Csaba és Tárkányi Zsombor a selejtezőben búcsúzott, Koleszár Mihály és Szép Balázs azonban szerepelhetett a 18-as fináléban.

A két éve vb-ezüstérmes Szép (23–12 a csütörtöki elődöntős körvívásban, 1. kiemelt) végig ihletett formában volt a táblavívásban. A 16 között 46 másodperc alatt 5–0-val zavarta le a francia Ugo Fleurot (13–22, 16.) elleni asszóját, és a kínai Ma Jüang (20–15, 8.) ellen is irányított, 5–3-ra nyert. Az elődöntőben a kiváló vívó, az egyiptomi Mohanad Saban (21–14, 4.) 0–2-ről egyenlített Szép ellen, majd következett egy együttes találat, aztán hat másodperccel a vége előtt egy megállást követő újraindításnál Szép azonnal támadott és szúrt, végül ezt a párbajt is 5–3-ra nyerte meg, és bejutott a döntőbe. Itt már a szintén egyiptomi Mohamed el-Askar (15–20, 14.) 5–2-vel jobb volt, de Szép fontos pontokkal gazdagodott.

Koleszárnak (13–22, 15.) vívnia kellett a 16 közé jutásért – a világbajnoki címvédő egyiptomi Mutaz Mohamednek (12–23, 18.) sem sikerült jól a rangsoroló, ugyancsak pluszasszóra kényszerült, és kikapott a tavaly Eb-második magyartól, aki viszont aztán alulmaradt a hétfőn vegyes váltóban aranyérmes dél-koreai Szo Csang Van ellen (23–12, 2.) 5–3-ra.

Volt tehát miben reménykedni az akadályverseny előtt, hiszen Szép jól állt, Koleszár pedig rendkívül gyors ebben a számban. A sorsolt akadályok közül ráadásul a korábbi, ötödik elemként az „ufó” (flying hoops), hetedikként pedig a gyűrű került be, előbbi próbára teszi a versenyzőnket, de összességében nem ez a legnehezebb variáció. Koleszár most is szélsebes volt, 21.76-tal megnyerte a számot. Az utolsó futamban Szép és az OCR-ben 17.34-gyel világcsúcstartó el-Askar szerepelt – az egyiptomi az „ufónál” leesett és ismételt, Szép jól haladt, de az utolsó előtti akadálynál igen peches volt. A gyűrűnél nem sikerült egy átfogás, a jobb keze lecsúszott, és bár le nem esett (bal kézzel lógott kis ideig), több másodperc elment, mire jobb kézzel újra rá tudott fogni és továbbmehetett. El-Askar 28.31-gyel szintén sok időt bukott, Szép 35.75-tel 17. lett (az egyiptomi Mohamed Hasszan a vívás után nem folytatta a versenyt).

Két szám után Szo Csang Van egy ponttal (614) előzte meg az OCR-ben negyedik Sabant (613) és hárommal el-Askart (611). Koleszár feljött tizediknek (586), Szép viszont 13.-nak esett vissza (582).

A 100 méteres gyorsúszásban nem voltak annyira gyorsak, Koleszár 56.63-mal 11., Szép 57.58-cal 15. lett. A medencében nagyon pörgött el-Askar (52.96), a számban őt követte két honfitársa, Mohamed és Saban.

El-Askar visszavette a vezetést (947) a kombinált szám előtt, négy másodperccel előzte meg Sabant és 12-vel Szo Csang Vant – ám az éllovasnak nem a laser run a legerősebb száma, ennél nagyobb fórok sem bizonyultak elégnek neki korábban. A regnáló Európa-bajnok orosz Jegor Gromadszkij ötödikként startolt 24 másodperces hátrányban, végül azonban az el-Askart 37 másodpercre követő hatodik cseh Matej Lukesre kellett figyelni. Koleszár 10.-ként egyszerre indult a vb-címvédő Mohameddel, 44 másodperccel el-Askar után, Szép 14.-ként 52 másodperc hátrányban volt.

Saban már az első lövészetnél lehagyta a pontatlanul lövő és lassan mozgó el-Askart, és sokáig vezetett. El-Askar nagyjából a harmadik lövészetig tartotta a lépést a néha pontatlanul lövő dél-koreaival, de aztán végképp elszállt és csak 11. lett. Három lövészet után került képbe a feljebb kapaszkodó Gromadszkij és Lukes. A negyedik sorozat után még Saban vezetett, ám nemsokára ő is látványosan lelassult (időnként fájlalta a derekát), így előbb a dél-koreai, majd az elképesztő tempót diktáló cseh és az orosz is átugrotta őt. Saban végül csak hetedik lett.

Az élen haladó hármas a többiektől eltávolodva, nagyjából egyszerre érkezett be az utolsó lövészetre – Lukes és Gromadszkij otthagyta a beragadó Szo Csang Vant, de az orosz nem kelt versenyre Lukes tempójával, aki a legjobb kombiidővel (10:24) világbajnok lett. A 24 éves cseh tavaly indult be igazán, ezüstérem az alexandriai világkupadöntőn, majd ugyanitt férfi váltóban a váltó vb-n, bronzérem egyéniben a kaunasi vb-n. Idén a pazardzsiki vk-fordulón és a budapesti vk-döntőn is második lett. Ő az első cseh világbajnok férfi egyéniben Michal Sedlecky 2002-es San Franciscó-i sikere után.

Mutaz Mohamed hat helyet javítva negyedik lett, Koleszár Mihály és Szép Balázs is kettő-kettő helyet jött előre, nyolcadik, illetve tizenkettedik helyen ért célba.

A csapatversenyben orosz siker született egyiptomi ezüst és francia bronz mellett.

A női döntő Guzi Blankával 10.30-kor következik.

ÖTTUSA

VILÁGBAJNOKSÁG, KUJJANG

FÉRFIAK, EGYÉNI, DÖNTŐ

Világbajnok: Matej Lukes (Csehország) 1586 pont

2. Jegor Gromadszkij (Oroszország) 1581

3. Szo Csang Van (Dél-Korea) 1576

…8. Koleszár Mihály (Magyarország) 1558

…12. Szép Balázs (Magyarország) 1549

CSAPAT

Világbajnok: Oroszország (Jegor Gromadszkij, Pjotr Borscsov, Andrej Bobrov) 4693

2. Egyiptom (Mutaz Mohamed, Mohanad Saban, Mohamed el-Askar) 4687

3. Franciaország (Léo Bories, Ugo Fleurot, Valentin Belaud) 4482

…6. Magyarország (Koleszár Mihály, Szép Balázs, Bőhm Csaba) 4646

(A csapatverseny rangsorolásánál számít, melyik nemzet hány versenyzővel indult a döntőben, aztán az elődöntőben és így tovább. Hiába magasabb a magyar pontszám például a franciánál, Koleszár és Szép mellett Bőhm a selejtezőben búcsúzott, míg a franciák hárman futottak a fináléban – a szerk.)

Később

NŐK, DÖNTŐ (10.30)