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Marozsán visszavághat Zhengnek, Fucsovics spanyol ellenféllel kezd a US Openen

2026.08.27. 20:45
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Marozsán Fábián: újabb esély! (Fotó: Getty Images)
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US Open Fucsovics Márton Bondár Anna Udvardy Panna Marozsán Fábián
Marozsán Fábián ismét összecsap az amerikai Michael Zhenggel a vasárnap rajtoló amerikai nyílt teniszbajnokságon.

A 128-as főtábla csütörtöki sorsolásán eldőlt, hogy a 63. helyével a legjobb magyarnak számító Marozsán – aki jelenleg negyeddöntőre készül Winston-Salemben – a szabadkártyával induló, 106. helyezett hazai játékossal kezd, akitől szűk két hete kikapott a cincinnati verseny első fordulójában. A 121. helyre csúszott Fucsovics Mártonra a nyitókörben a spanyol Daniel Merida (39.) vár, a 34 éves magyar nem túl jó előjelekkel utazott New Yorkba, mivel hosszabb ideje vállsérüléssel küzd, és Winston-Salemben címvédő létére visszalépett.

A nőknél a 70. helyen álló Bondár Anna a selejtezőből kap majd ellenfelet, míg Udvardy Panna (76.) a thaiföldi Mananchaya Sawangkaew (97.) ellen kezd.

A magyarok közül még egy játékos főtáblára juthat, a selejtezőben ugyanis Piros Zsombor (118.) bejutott a harmadik fordulóba, de jelenleg eső miatt csúszik a mérkőzése az ausztrál Christopher O'Connell (105.) ellen.

 

US Open Fucsovics Márton Bondár Anna Udvardy Panna Marozsán Fábián
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