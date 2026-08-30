Alessandro Chiappini: Hiányoznak a karakteres játékosok

A magyar női röplabda-válogatott a szlovénoktól elszenvedett pénteki 3:0-s vereségét követően szombaton kora délután haza is tért Budapestre. A csapat tagjai csalódottak voltak a kontinenstorna eredményei miatt.

Vargas és a fotózás A törökök elleni meccs után vicces volt látni, ahogyan öt-hat játékosunk gyakorlatilag kézről kézre adta a törökök legjobbjait, Melissa Vargast és Zehra Günest egy-egy fotó erejéig, akik ezt mosolyogva tűrték. Pláne annak a tükrében, hogy két perccel később Vargas úgy ment el nagy török tévés stábok mellett a mix zónában, hogy egy pillantásra sem méltatta őket.

„Pedig nagyon szépen indult a nyár, az elején jól összeállt a csapat – mondta el a csapatkapitány Bozóki-Szedmák Réka. – A MEVZA-tornán és az Európa-liga csoportkörében nagy magasságokban voltunk, az Eb-n viszont megjártuk a mélységet is. Sajnos ez a hullámzó teljesítmény jellemző az ilyen fiatal csapatokra, mint a miénk. Az elején nagyon büszke voltam az eredményeinkre, de sajnos úgy tűnik, hogy az Eb-re már nem sikerült megújulnunk. Éppen ebben a tekintetben hiányzott a rutin, ám az ilyen esetekből lehet tanulni, és úgy gondolom, hogy a következő Eb-re ebből lehet majd építkezni is.”

A mieink olasz szövetségi kapitánya, Alessandro Chiappini is hasonló véleményen van:

„Nagyon jól kezdtük az idényt, pedig az elején még nem is számíthattam a műtétje után lábadozó Németh Anettre. Így is megfelelő ütemben haladunk a fő célunk, a világbajnoki részvétel felé, egyetlen tüske a svédek elleni kecskeméti Európa-liga-elődöntő, amit hasonlóan a lettek elleni mérkőzéshez, meccslabdáról buktunk el. Ami az Eb-t illeti, tudtuk, hogy nehéz lesz, mert nagyon rossz volt a sorsolásunk, és ez a fiatal, rutintalan csapat sajnos nem tudta átugrani ezt a magasságot. Igazából még hiányoznak a karakteres játékosok, de remélem, hogy ez csak idő kérdése.”

A válogatottat jelentős sérüléshullám sújtotta az idén, több korábbi meghatározó játékos sem áll a kapitány rendelkezésére. Vajon tudat alatt belejátszhatott-e a keret megfiatalításába az, hogy a két év múlva esedékes Európa-bajnokságra közben már megszerezte a részvételi jogot a nemzeti együttes?

„Tudat alatt vagy sem, abból tudtunk főzni, amink van. Egyébként is cél a fiatal tehetséges játékosok csapatba építése, de erre most rá is kényszerültünk. Egyébként a játékkal összességében elégedett vagyok, nyilván az eredménnyel nem, már csak azért sem, mert ezután az Eb-szereplés után nagy valószínűséggel le kell mondanunk a jövő évi vb-részvételről.”

Az MRSZ tavaly 2028-ig hosszabbította meg Chiappini szerződését. Kérdés, hogy az Európa-bajnoki fiaskó után hogyan látja a jövőt a szakember?

„Nyilvánvalóan le kell ülnünk a szövetség vezetőivel értékelni a szereplést és átértékelni a helyzetet. Azután, hogy a vb valószínűleg kútba esett, most megint azon lesz a hangsúly, hogy az Európa-ligában minél több világranglistapontot szerezzünk, hogy ha jövőre nem is, de a 2029-es világbajnokságra kvalifikálni tudjunk. Emellett minél több erősebb csapattal kell majd összemérnünk az erőnket, ugyanis igazából ezeken a meccseken lehet tanulni és fejlődni. És további olyan tehetséges fiatalokat keresünk, akiket idővel be lehet majd építeni a válogatottba. Mert a keret mindenki előtt nyitva áll, ezt éppen az idei esztendő bizonyította…”

A „nullaszoros” válogatott Eb-résztvevő Szalai Anna (Fotó: Dömötör Csaba Miután a lettek ellen elszálltak a továbbjutási, a szlovénok ellen pedig a harmadik játszma vége felé a magyar csapat győzelmi esélyei is, már csak egy dologért szurkolhattunk: hogy a keret utolsó tagjaként a liberó Szalai Anna is debütálhasson a kontinenstornán. Ez a pillanat végül 20:12-nél következett be. A 2017-es Európa-bajnokságon esett meg, hogy a magyar csapat két játékosa nem lépett pályára, mert az akkori szövetségi kapitány, Alberto Salomoni nem cserélte be őket. Ez a center Czina Kata esetében valamilyen szinten érthető volt, a sérülések és a lemondások miatt Dobi Edina és Nagy Eszter szerepelt ezen a poszton, Czina gyakorlatilag egy nappal a Bakiba utazás előtt csatlakozott a kerethez. Esetében külön érdekesség, hogy ő az, aki úgy lett Eb-résztvevő, hogy soha egyszer sem lépett pályára a válogatottban, sem előtte, sem akkor, sem pedig utána. A liberó Tóth Fruzsina viszont végigdolgozta a csapattal a nyarat, szerepelt a felkészülési mérkőzéseken, mégsem debütálhatott. Viszont a következő három Eb-n is ott volt, ráadásul nem epizódszerepben, s csapatkapitányként most is a keret tagja lett volna, ha nem sérül meg.