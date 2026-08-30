Az ETO szupercseréje, Huszár Marcell szereti a rivalizálást

Nincs szüksége sok játékpercre Huszár Marcellnek, hogy hatással legyen a meccsekre. Az NB I jelenlegi kiírásában négy mérkőzésen ötvenhét perc alatt két gólnál és egy gólpassznál jár, tavaly 151 perc alatt hozott össze három gólt, így eddigi győri NB I-es pályafutását nem túlzás a szupercsere szóval jellemezni. A 208 perc, tehát valamivel több, mint két meccs alatt összehozott öt gól és egy gólpassz elképesztő hatékonyságot sejtet, átlagosan harmincöt percenként segíti gólhoz a csapatát. Az elmúlt két hétben három támadó is érkezett a csapathoz, de a klub saját nevelésű csatára örül Jewison Bennette, Bödő Efraim és Nicolae Rotaru jelenlétének.

„Nincs semmi bajom a posztriválisokkal, sőt, helyes, hogy erősítünk – mondta lapunk megkeresésére Huszár Marcell. – Az idény elején nem volt sok játékosunk, szeretem, ha edzéseken is van kivel vetélkedni. A kezdőcsapatot pedig úgy is annak alapján állítják össze, ahogy ott teljesítünk.”

A futballista persze a meccseken is sokat tett azért, hogy mexikói mestere számítson rá. Általában a hajrában kap szerepet, amikor az ellenfelek több kockázatot vállalnak, ő pedig a bal oldalról vagy a bal oldal és a középcsatár közötti területről, mélységből indulva képes veszélyt teremteni. Gyorsasága az egyik fő erőssége, s mivel az elmúlt időszakban a győriek gyakran a kapujuk elé szorultak, kontratámadásoknál ezt kamatoztathatta.

„Az edzővel folytatott beszélgetéseim és a saját érzésem alapján is világos, hogy megkapom a bizalmat. Ismeri a képességeimet, és mostanság nagyon jól megy a játék. A hajrában, amikor a pályára küld, valóban több helyem van az ellenfél térfelén, és mintha hatékonyabban, többet is támadnánk ebben az időszakban. Az első félidőben messze nem olyan szokott lenni a játék képe a meccseinken, mint a hajrában.”

És vajon mi a helyzet a tömör falra jellemző védekezéssel? Efraín Juárez múlt vasárnap az ezt firtató kérdésünkre azt mondta, a meccsstratégia része a hatékony védőfal „felhúzása” is.

„Edzéseken tényleg rengeteget gyakoroljuk a tudatos mély védekezést, ilyenkor mindenki hátul veszi ki a részét a munkából, és mivel a bajnokságban eddig csak három gólt kaptunk, bevált ez a szakmai elképzelés, megérte alkalmazni.”

Hogy Kisvárdán mi válik be, vasárnap kiderül. Az ETO FC május 16-án története egyik legszebb napját élte át, hiszen a Várkerti Stadionban aratott 1–0-s győzelmével megszerezte ötödik bajnoki aranyérmét. Azóta az edző és a sport­igazgató elhagyta a klubot, számos kulcsjátékos eligazolt, az európai álmok váratlanul hamar véget értek, de négy mérkőzésen szerzett nyolc ponttal térhet vissza a nagy siker helyszínére a megújult együttes.

„Akik itt maradtak, tudják, mi történt májusban, ám sajnos vagy nem sajnos, az már a múlt. Látjuk, hogy nem kezdte igazán jól a bajnokságot a Kisvárda, de idegenben mi sem győztünk még, márpedig otthon jobban nekidurálhatják magukat. Talán éppen az utolsó fordulóban történtek miatt is. Biztos, hogy nehéz meccs lesz, ám ha engem kérdez, azt mondom, győzünk.”

NB I

6. FORDULÓ

Augusztus 28., péntek

Debreceni VSC–MTK Budapest 2–2

Augusztus 29., szombat

Nyíregyháza Spartacus FC–Paksi FC 1–1

Kispest-Honvéd FC–Zalaegerszegi TE FC 1–0

Újpest FC–Vasas FC 3–1

Augusztus 30., vasárnap

16.30: Kisvárda Master Good–ETO FC (Tv: M4 Sport)

19.00: Puskás Akadémia FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)