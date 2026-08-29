Piros Zsombor olasz, Bondár Anna cseh ellenféllel kezd a US Open főtábláján

A világranglistán 118. Piros a selejtezőben a spanyol Max Alcala Gurrit, az észt Daniil Glinkát és az ausztrál Christopher O'Connellt búcsúztatva jutott be a 128-as elitmezőnybe. Tavaly ugyancsak sikerrel járt a New York-i kvalifikációban, és most pályafutása második Grand Slam-főtáblájára készülhet. Az első győzelem ugyanakkor még várat magára, mivel egy éve kikapott a nyitó fordulóban.

Az idén az első körben Mattia Bellucci (96.) vár rá, akit eddigi egyetlen találkozójukon megvert 2024-ben egy franciaországi challengeren. Az olasz az idei kemény pályás sorozatban csupán egy meccset tudott nyerni, a US Openen azonban még nem vesztett nyitó fordulós mérkőzést, és két éve Stan Wawrinkát is legyőzte a 128 között. Ha Piros nyer, akkor a 64 között vélhetően a hazai kedvenc Taylor Fritzcel szállhat szembe.

Bondár Anna alanyi jogon főtáblás, és a csütörtöki sorsoláson csak annyi derült ki, hogy selejtezős ellenfelet kap. Ez a cseh Lucie Havlícková (225.) lesz, akit megvert 2023-ban egy svájci viadalon. Ha a magyar teniszező megveri a korábbi junior világelsőt és Roland Garros-győztest, akkor utána a 22. kiemelt amerikai Madison Keys vagy az orosz Alekszandra Kornyejeva vár rá.

A többi főtáblás magyar közül Marozsán Fábián (63.) az amerikai Michael Zheng (106.), Fucsovics Márton (121.) a spanyol Daniel Merida (39.), míg Udvardy Panna (76.) a thaiföldi Mananchaya Sawangkaew (97.) ellen kezd.

A férfi mezőny sorsolása – ágrajz

A női mezőny sorsolása – ágrajz