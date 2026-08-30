Otthon elkészíthető energiaszelet túrázáshoz

Bármekkora túrára is vállalkozunk, mindig sarkalatos pont, hogy milyen enni-innivalót vigyünk magunkkal. A folyadék esetében egyszerű a válasz, csak fel kell tölteni vízzel a kulacsainkat. Az ennivalóknál az általános szabály, hogy olyat készítsünk be, amit fáradtan is szívesen fogyasztunk. A kilométerek növekedésével azonban egyre nehezebb ennek a szabálynak megfelelni – ilyenkor kerülhetnek előtérbe azok a táplálékok, amelyek kis mennyiségben fogyaszthatók, mégis energiával töltik fel a szervezetet.

Ha az interneten vagy sportáruházakban nézelődünk, az ilyen helyzetekre leginkább különböző energiazseléket, -szeleteket vagy -italokat találunk, sokkal egyszerűbb és egészségesebb azonban, ha magunknak készítjük el a nassolnivalót. Hogyan?

Például az alábbi videón látható módon:

A hozzávalók listája: egy csésze kesudió, mandula, datolya, kókuszreszelék, valamint egy teáskanál só és vaníliakivonat.

A feladatunk mindössze annyi, hogy a kesudiót és a mandulát ledaráljuk (bármilyen más olajos mag is jó helyettük), nem kell teljesen, inkább apró darabosra. Ezt követően hozzáadjuk a többi hozzávalót, és addig daráljuk tovább, amíg egy száraz, de ragadós masszát nem kapunk. Öntsük ki egy tálba, formázzunk belőle golyókat vagy nyomkodjuk bele egy műanyag dobozba, és amint felvette a formáját, öntsük ki és vágjuk szeletekre. Innentől kezdve nincs más dolgunk, csak berakni a hűtőbe, és amikor túrázni indulunk, kivenni onnan és a hátizsákunkban magunkkal vinni, ameddig meg nem éhezünk.