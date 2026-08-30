Nemzeti Sportrádió

csupasport bannerhátsófüves banner

Otthon elkészíthető energiaszelet túrázáshoz

N. ZS.N. ZS.
2026.08.30. 11:24
null
Címkék
datolya kesudió mandula kókuszreszelék túrázás energiagolyó
Mindössze néhány egyszerű lépés, és olyan sütés-főzés nélküli falatokat állíthatunk elő, amelyek nemcsak energiával töltik fel a szervezetet kirándulásaink alatt, de még egészségesek is.

Bármekkora túrára is vállalkozunk, mindig sarkalatos pont, hogy milyen enni-innivalót vigyünk magunkkal. A folyadék esetében egyszerű a válasz, csak fel kell tölteni vízzel a kulacsainkat. Az ennivalóknál az általános szabály, hogy olyat készítsünk be, amit fáradtan is szívesen fogyasztunk. A kilométerek növekedésével azonban egyre nehezebb ennek a szabálynak megfelelni – ilyenkor kerülhetnek előtérbe azok a táplálékok, amelyek kis mennyiségben fogyaszthatók, mégis energiával töltik fel a szervezetet.

Ha az interneten vagy sportáruházakban nézelődünk, az ilyen helyzetekre leginkább különböző energiazseléket, -szeleteket vagy -italokat találunk, sokkal egyszerűbb és egészségesebb azonban, ha magunknak készítjük el a nassolnivalót. Hogyan? 

Például az alábbi videón látható módon:

A hozzávalók listája: egy csésze kesudió, mandula, datolya, kókuszreszelék, valamint egy teáskanál só és vaníliakivonat.

A feladatunk mindössze annyi, hogy a kesudiót és a mandulát ledaráljuk (bármilyen más olajos mag is jó helyettük), nem kell teljesen, inkább apró darabosra. Ezt követően hozzáadjuk a többi hozzávalót, és addig daráljuk tovább, amíg egy száraz, de ragadós masszát nem kapunk. Öntsük ki egy tálba, formázzunk belőle golyókat vagy nyomkodjuk bele egy műanyag dobozba, és amint felvette a formáját, öntsük ki és vágjuk szeletekre. Innentől kezdve nincs más dolgunk, csak berakni a hűtőbe, és amikor túrázni indulunk, kivenni onnan és a hátizsákunkban magunkkal vinni, ameddig meg nem éhezünk.

 

 

datolya kesudió mandula kókuszreszelék túrázás energiagolyó
Legfrissebb hírek

Mit javasolt fogyasztani túrázás alatt, és mi az inkább kerülendő?

Csupasport
2026.08.19. 14:00

Négy családi tanösvény, amelyen garantált a szórakozás

Csupasport
2026.08.10. 21:57

Otthon is könnyen elvégezhető edzésfeladatok túrázáshoz

Csupasport
2026.08.07. 22:36

Miben segít és miben hátráltat: a túrabotról pró és kontra

Csupasport
2026.08.05. 21:42

Mire figyeljen, aki magashegyi túrára indulna?

Csupasport
2026.07.10. 16:03

Trükkök, hogy minél kevesebb súlyt cipeljünk a túrahátizsákban

Csupasport
2026.07.03. 20:02

Miként váltsunk a túrázásról hegymászásra?

Csupasport
2026.05.31. 16:59

Hamarosan itt az idő, hangolódjunk a Kinizsi Százasra!

Csupasport
2026.05.22. 19:31