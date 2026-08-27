Nemzeti Sportrádió

Marozsán Fábián negyeddöntős Winston-Salemben, legyőzte a Medvegyevet kiejtő amerikait

2026.08.27. 08:08
Marozsán Fábián már a nyolc között jár (Fotó: Getty Images, archív)
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tenisz Winston-Salem Marozsán Fábián
A 15. kiemelt Marozsán Fábián háromszettes győzelemmel bejutott a negyeddöntőbe a 818 ezer dollár (253.8 millió forint) összdíjazású winston-salemi kemény pályás tenisztornán.

A világranglistán 63. játékos az első fordulóban erőnyerő volt, majd a 32 között a szerb Miomir Kecmanovicsot búcsúztatta, aztán a papírforma szerint az első kiemelt Danyiil Medvegyev következett volna, ám az orosz sztár nagy meglepetésre kikapott a szabadkártyás Martin Dammtól (92.). 

A 22 éves amerikai igazi teniszcsaládból származik, mivel édesapja, a még cseh színekben versenyző Martin Damm ötödik volt a páros-világranglistán. Első találkozójukon a 26 éves magyar hamar szetthátrányba került remekül adogató riválisa ellen, ám a folytatásban már Damm mindkét bréklabdáját hárította, miközben ő háromszor is elvette az amerikai szerváját, így fordított, és 1 óra 38 perc elteltével ünnepelhetett.

A negyeddöntőben az ausztrál James Duckworth (79.) következik, akivel Marozsán még nem találkozott.

TENISZ, ATP 250-ES TORNA, WINSTON-SALEM
3. forduló
Marozsán Fábián (15.)–Martin Damm (amerikai) 2:6, 6:3, 6:3

 

tenisz Winston-Salem Marozsán Fábián
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