US Open: Piros Zsombor ott lesz a főtáblán!

Piros Zsombor a spanyol Max Alcalát két, az észt Daniil Glinkát pedig három szettben győzte le, és a selejtező utolsó fordulójában az ausztrál Christopher O'Connell várt rá, aki mindkét meccsét két játszmában nyerte meg.

A két teniszező eddig négyszer találkozott, az első kettőt az ausztrál nyerte, de 2023-ban Splitben és Umagban is Piros örülhetett. A US Open selejtezőjében O'Connell került előbb brékelőnybe, ám 5:4-nél nem tudta még kiszerválni a szettet. Piros azonban a következő játékban ismét brékhátrányba került, és újabb játékot már nem nyert fogadóként, így ausztrál riválisa szettelőnyhöz jutott.

A második játszmában jobban kezdett a magyar teniszező, aki megnyerte az első három játékot. A folytatásban azonban kétszer elbukta a saját adogatását, azonban sikerült visszabrékelnie, így a tie-break döntött. Ott Piros két pontot is elbukott a saját szerváiból, de fogadóként négyet megnyert, és kiharcolta a döntő szettet. Azt viszont nem játszották le, O'Connell ugyanis feladta a küzdelmet, Piros így ott lesz a US Open főtábláján.

A magyar játékos másodszor játszhat főtáblán Grand Slam-tornán, tavaly éppen a US Openen szerepelt, ott az első fordulóban kiesett.

Tenisz, US Open, New York

Férfi egyes, selejtező, 3. forduló

Piros (magyar, 12.)–O'Connell (ausztrál, 17.) 5:7, 7:6 (7–3)-nál O'Connell feladta.