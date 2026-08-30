Négy magyar sztárcsapat egy helyen – jön a kézilabda Szuperkupa!

2014 ÉS 2015 után harmadszor mérkőzik meg egymással a Győr és a Fradi, illetve a Veszprém és a Szeged a Szuperkupáért. A helyszín az idén átadott Met Aréna lesz, Székesfehérvár jó ideje nem adott otthont ilyen rangos kézilabdameccseknek.

GYŐR–FTC

Keserűen zárult a két zöld-fehér együttes előző idénye, az ETO elveszítette a Bajnokok Ligája döntőjét, az FTC hosszú évek után hazai trófea nélkül maradt és a BL-ben sem sikerült a legjobb négy közé jutnia Jesper Jensen együttesének. Ez azonban már a múlt, a nyáron mindkét együttes keretében történtek változások, az őszi erőpróbákhoz adhat lökést a Szuperkupa megnyerése.

VÉLEMÉNYEK GYŐRI-LUKÁCS Viktória, az ETO jobbszélsője: „Ez az első tétmérkőzésünk, ami után nagyon sok mindent megtudhatunk a felkészülésünkről. Nagyszerű meccsre számítok, hiszen két kiemelkedő csapat találkozik egymással, és remélem, győzelemmel zárjuk majd a napot. Olyan régen rendeztek legutóbb Szuperkupát, meg kellett nézzem, hogy játszottam-e már rajta. Remélem, sokan követik a találkozót, és előreviszi a magyar kézilabdát, hogy újra megrendezik a Szuperkupát.” SIMON Petra, az FTC irányítója: – „Remélem, azt tudjuk majd mutatni, amire képesek vagyunk, de ezeket a rangadókat sokszor inkább a mentális állapot dönti el. Bizakodó vagyok, de most még nagyon kevés tapasztalatunk van, hogy milyen szinten állunk mi, vagy hol tart a Győr. A Metz elleni meccsből se lehet kiindulni, mert bár igen jó érzés legyőzni a BL-címvédőt, ez akkor is csak egy felkészülési meccs volt, és elkövettünk jó néhány hibát, amelyeket ki kellene javítani.”

Kétezertizenöt után szállnak ismét harcba a csapatok ezért a trófeáért, tizenegy éve Győrben hazai siker született, Ambros Martín irányításával 29–24-re nyert az ETO az Audi Arénában. Az akkori játékosok közül vasárnap Győri-Lukács Viktória ott lesz a székesfehérvári MET Arénában, a jobbszélső akkor még az FTC-t erősítette, 2020 óta már a győri sikerekért harcol, és egyike az ETO szülés után visszatérő játékosainak. Merthogy Per Johansson rajta kívül már számíthat Kari Brattset Daléra és Sandra Toftra is, míg Estelle Nze-Minko is már a csapattal végzi az edzésmunka jelentős részét. A győri kerethez ketten csatlakoztak, Sarah Bouktit és Thale Rushfeldt Deila is az első magyarországi trófeáját szerezheti meg.

Jesper Jensen nyakába sem akasztottak még aranyérmet, a dán szakember tavaly nyáron vette át az FTC irányítását, és most is több régi ismerőse igazolt a fővárosi csapathoz, a kapus Anna Kristensennel és az átlövő Michala Möllerrel is dolgozott már együtt Dániában. Jensen irányításával a Ferencváros eddig háromszor találkozott a Győrrel, 2025 októberében súlyos, 15 gólos vereséget szenvedett a csapata az Audi Arénában, idén márciusban Darja Dmitrijeva időn túli hetesével tartott otthon egy pontot a Népligetben az FTC. A Magyar Kupában ezúttal az elődöntőben találkoztak a felek, ahol 32–28-as győri siker született.

Ami a felkészülést illeti, az ETO az összes találkozóját megnyerte, a tesztmeccsek sorát a Dunaszerdahely elleni 43–23-as győzelemmel zárta le. Az FTC a nyáron kikapott ugyan a DVSC-től, de legutóbb Franciaországban megnyert egy felkészülési tornát, a fináléban éppen a BL-győztes Metz együttesét verték meg Simon Petráék. Egy hiányzója lesz a Fradinak, a fiatal jobbszélső, Balázs Bítia elülső keresztszalag-szakadást szenvedett a héten egy edzésen.

Az előző idényben Ahmed Hesam (labdával) és veszprémi társai egyszer sem kaptak ki a rivális Szegedtől, amelynek régi és új játékosai a felélesztett Szuperkupa-mérkőzésen alapozhatják meg, hogy ebben az évadban ne így legyen (Fotó: Árvai Károly)

VESZPRÉM–SZEGED

A magyar bajnok és Magyar Kupa-győztes veszprémiek a nyáron három, nem akármilyen játékost szerződtettek. A világ legjobb kapusa, a dán Emil Nielsen, a már-már Ludovic Fabregas szintjén támadó és védekező beálló, a szintén dán Lukas Jörgensen mellett a magyar válogatott jobbszélső Imre Bence is Veszprémben folytatja.

VÉLEMÉNYEK Jehja EL-DERA, a Veszprém irányító-balátlövője: „Az idényt derbivel kezdeni, ráadásul trófeáért, nagy kihívás. Amióta Veszprémbe érkeztem, ez lesz az első alkalom, hogy ilyen mérkőzésen játszom, ezért biztosan különleges lesz.” LUKÁCS Péter, a Szeged irányítója: „Nehéz, küzdős meccsre számítok. A szuperkupa visszatérése mindkét csapatnak új, az idény elején rögtön rangadóval kezdeni nem könnyű, de győzni akarunk. Taktikus meccsre számítok, ők is és mi is próbáljuk már most megtalálni és kihasználni a másik gyenge pontjait. Jól érzem magam Szegeden, de még kis idő kell, mire a taktikai elemeket maximálisan elsajátítom, mert más rendszerből jövök. De egyre jobban felveszem a ritmust.”

Xavier Pascual vezetőedzőnek ebben az idényben már nem lehet kifogása, mindenképp be kell juttatnia sztárokkal teletűzdelt csapatát a Bajnokok Ligája kölni négyes döntőjébe. Noha nem sokon múlt, az itteni első két évadában nem járt sikerrel, legutóbb a német Füchse Berlin ellen hetesekkel maradt alul.

Noha a 2024–2025-ös idényből nem éppen ez következett volna, de az Építők az elmúlt évadban mind az öt Szeged elleni csatáját megnyerte. A Tisza-partiak kerete sokkal jobban átalakult a nyáron, hatan távoztak, köztük olyan meghatározó játékosok, mint a klublegenda Bodó Richárd és az izlandi irányító Janus Smárason.

Az új keretet – aminek a fele magyar játékosokból áll – figyelve azonban az látszik, hogy Michael Apelgren vezetőedzőnek sokkal több variációs lehetősége lesz, mint a legutóbbi sorozatban. A svéd Lukas Sandell és az ukrán Dmitro Horiha átlövéseivel, Rosta Miklós beállóként, Lukács Péter irányítói képességeivel segíthet sokat. A rutinos svájci Nikola Portner által pedig azokban a pillanatokban is megjöhetnek a védések, amikor a szeptemberben már 42 éves Mikler Rolandnak éppen nem jön ki a lépés. Szintén kíváncsian várhatjuk, hogy a fiatalok közül Fazekas Máténak és Szilágyi Benjáminnak sikerül-e továbbfejlődnie.

2014. augusztus 31-én 33–24-re, 2015. augusztus 29-én 26–24-re nyerte meg a Veszprém a Szuperkupáért vívott találkozót. A kétszeres győztes soraiban már nem lesz ott szlovén ikonja, Gasper Marguc, aki a nyáron 12 év után hazatért Szlovéniába. A papírforma a klasszis jobbszélső nélkül is a Veszprém mellett szól, de láttunk már csodákat ebben a párharcban.

KÉZILABDA SZUPERKUPA-MÉRKŐZÉSEK, SZÉKESFEHÉRVÁR, MET ARÉNA

NŐK

15.00: Győri Audi ETO KC–FTC-Toyota Kovács (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

FÉRFIAK

18.00: One Veszprém HC–OTP Bank-Pick Szeged (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!