Elhalasztották Pogacar műtétjét – versenyezhet még az idényben?

Tadej Pogacar a spanyol körverseny (Vuelta) nyolcadik szakaszán bukott, és mentővel a valenciai kórházba szállították, onnan pedig később átvitték a barcelonai kórházba.

A szlovén klasszis kulcscsonttörést szenvedett, ami műtétre szorul, ám a beavatkozást egyelőre elhalasztották, mert Pogacarnak agyrázkódása is van. Emellett a C7-es nyaki csigolyája is eltört.

A műtét, illetve annak elhalasztása több kérdést is felvet azzal kapcsolatban, hogy vajon ezzel véget ért-e Pogacar idénye. A szlovén kerékpáros ugyanis legközelebb a montreali országúti világbajnokságon versenyzett volna, ezt követően rajthoz állt volna a szlovéniai Európa-bajnokságon és az idényt hagyományosan az Il Lombardián zárta volna, amelyet egymás után ötször is megnyert.

A cyclingnews.com szerint még továbbra is bizonytalan, hogy mi okozhatta Pogacar balesetét. Csapata, az UAE Team nem hibáztatott senkit, közleményében versenybalesetként jellemezte az esetet. A feltételezések szerint Pogacar egy útszéli kisebb sziklán hajtott át, és emiatt veszítette el az egyensúlyát.

A szlovén bringás egyelőre nem nyilatkozott a körülményekről, az Instagram-sztorijába azonban posztolt egy képet a kórházból, ahol nyakmerevítővel fekszik, és láthatóak a kézsérülései.