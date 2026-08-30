Nemzeti Sportrádió

Elhalasztották Pogacar műtétjét – versenyezhet még az idényben?

P. GY. B. P. GY. B.
2026.08.30. 10:56
Vajon vége Pogacar idényének? (Fotó: Getty Images)
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UAE kerékpár Tadej Pogacar
Egybehangzó sajtóértesülések szerint a kulcscsonttörést szenvedett Tadej Pogacar operációját elhalasztották a szlovén kerékpáros agyrázkódása miatt.
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A szlovén éllovas a balesete után megpróbált visszaülni a kerékpárjára, de nem volt rá képes, ezért mentőautóval a valenciai kórházba szállították.

Tadej Pogacar a spanyol körverseny (Vuelta) nyolcadik szakaszán bukott, és mentővel a valenciai kórházba szállították, onnan pedig később átvitték a barcelonai kórházba.

A szlovén klasszis kulcscsonttörést szenvedett, ami műtétre szorul, ám a beavatkozást egyelőre elhalasztották, mert Pogacarnak agyrázkódása is van. Emellett a C7-es nyaki csigolyája is eltört.

A műtét, illetve annak elhalasztása több kérdést is felvet azzal kapcsolatban, hogy vajon ezzel véget ért-e Pogacar idénye. A szlovén kerékpáros ugyanis legközelebb a montreali országúti világbajnokságon versenyzett volna, ezt követően rajthoz állt volna a szlovéniai Európa-bajnokságon és az idényt hagyományosan az Il Lombardián zárta volna, amelyet egymás után ötször is megnyert.

A cyclingnews.com szerint még továbbra is bizonytalan, hogy mi okozhatta Pogacar balesetét. Csapata, az UAE Team nem hibáztatott senkit, közleményében versenybalesetként jellemezte az esetet. A feltételezések szerint Pogacar egy útszéli kisebb sziklán hajtott át, és emiatt veszítette el az egyensúlyát.

A szlovén bringás egyelőre nem nyilatkozott a körülményekről, az Instagram-sztorijába azonban posztolt egy képet a kórházból, ahol nyakmerevítővel fekszik, és láthatóak a kézsérülései.

Fotó: Instagram/Tadej Pogacar

 

UAE kerékpár Tadej Pogacar
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