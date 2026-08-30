Megdöntik-e valaha a kalapácsvető Jurij Szedih világcsúcsát?

83.94, 85.28, 85.46, 86.74, 86.68 és 86.62 – a 40 évvel ezelőtt Stuttgartban megrendezett atlétikai Európa-bajnokság férfi kalapácsvető-fináléjában Jurij Szjedih ezt az elképesztő sorozatot produkálta. A hat dobás átlaga 85.78 méter, a legnagyobb, 86.74 méteres eredmény pedig a mai napig felülmúlhatatlan.

Ahhoz, hogy felelevenítsük Szedih pályafutását, az 1991-ben életre hívott Szport-Ekszpressz orosz sportnapilap 2015-ben készült nagyinterjúját hívtuk segítségül.

„Már akkor, Stuttgartban, amikor végrehajtottam ezt a dobást, megértettem, hogy mennyire közel járhatok az emberi teljesítőképesség határához – mondta a 11 éve megjelent cikkben Jurij Szedih. – Miután 86.74-et dobtam Stuttgartban, a stadionból a szállodáig több órán át tartott az út. Hétköznapi emberek jöttek oda hozzám, autogramot kértek, és megköszönték, amit láttak. Olyan szinten dobtunk, hogy a szurkolók akár csak a kalapácsvetés miatt is hajlandók voltak kijönni a versenyre.”

Miután negyedikre megdobta a 86.74 méteres világcsúcsát, minden idők második és negyedik legjobb eredményét is odatette.

A legendás döntőről Németh Zsoltnak, a jelenlegi legjobb magyar kalapácsvető Halász Bence edzőjének, 1999-es világbajnoki ezüstérmesünknek is meghatározó emlékei vannak.

„Sajnos a magyar tévé nem adta a versenyt, ezért az akkori jugoszláv tévéadón néztük. Tizenöt éves voltam, óriási élmény volt élőben látni. Amikor Szedih nagy riválisa, Szergej Litvinov 85.74-gyel kezdett, azt hittük, vége a versenynek. Szedih az elején csetlett-botlott, de aztán kétszer is a régi világcsúcs felett dobott. A mai napig fennálló, világrekordot jelentő dobásánál látszik a reakciója, hogy szerinte nem volt tökéletes, mert dühösen odacsapott egyet a lábára” – emlékezett vissza Németh Zsolt, aki nem sokkal később egy németországi úton megkapta a verseny felvételeit.

Természetesen ezeket azóta több százszor megnézte. Nem véletlenül, hiszen a Szedih, Litvinov, Igor Nyikulin (pont ez volt a sorrend az 1986-os stuttgarti Eb-dobogón) és Jurij Tamm nevével fémjelzett szovjet iskola technikailag is újat mutatott.

„Ők voltak azok, akik először együtt forogtak a kalapáccsal. Szedih három, Litvinov négy forgásból dobott, mi az utóbbit sajátítottuk el. Hihetetlen látvány volt, hogy a lengetésnél milyen hatékonyan használják a testüket, majd a többiekkel szemben nem a talpukon, hanem a talpélükön forognak.”

A Moszkvától délre található Podolszk olimpiai edzőközpontja az egyik leggyakrabban használt helyszíne volt a szovjet kalapácsvetőknek 1976 és 1989 között, így a 40 évvel ezelőtti Eb-re is itt készültek fel Anatolij Bondarcsuk kezei alatt.

Szedih a 2015-ben adott interjúban azt is elárulta, hogy a közvetlen felkészülés során Litvinov igencsak ráijesztett a formájával. Az edzőtábor dobópályáján a szektor egy erdős terület felé nézett, valahol 80 méternél volt egy fa, amit többször is „jól megdolgoztak”. Litvinov az egyik tréningen nem viccelt, még ezt a fát is átdobta, valahol 87.30 méternél eshetett le a kalapács a földbe – állította Szedih, aki pályafutása során hatszor döntötte meg a világcsúcsot. Ezek közül az utolsó kettő között csupán 69 nap volt – a Tallinnban elért 86.66 méteres eredménye ennyit élt meg az örökranglista élén.

Jurij Szedih három forgással, kristálytiszta technikával szórta a 85-86 métereket…

Szedih 1976-ban és 1980-ban is megnyerte az olimpiát. Ha nincs a Los Angeles-i bojkott, nagy eséllyel 1984-ben is aranyérmes lehetett volna. Szöulban 1988-ban Litvinov legyőzte őt, és ezüstérmes lett. Az Európa-bajnoki címet már Stuttgart előtt is elhódította két alkalommal, 1978-ban Prágában és 1982-ben Athénban. A világbajnoki győzelemre relatív sokat kellett várnia, amikor sikerült neki, 1991-ben Tokióban már 36 éves volt.

Nem sokkal később, 1993-ban megszületett a lánya, Alekszija, aki 2010-ben az első ifjúsági olimpia bajnoka lett kalapácsvetésben. Ő már Franciaországban, Párizsban látta meg a napvilágot, ahová szülei a tokiói vb után költöztek. Alekszijának nem csupán az édesapja, hanem az édesanyja is világrekorder, a súlylökés rekordját 1987 óta tartó Natalija Liszovszkaja révén is jó géneket kapott…

Szedih franciaországi évtizedei alatt edzősködött és egyetemi oktatóként tevékenykedett. Jól érezte magát, azért kapcsolatát megőrizte az „anyaországgal”, rendszeresen hazajárt, de amikor 2000-ben Oroszországban sportvezetői állást ajánlottak neki, visszautasította.

Ahogyan az 1980-as évek többi nagy nevű atlétájának eredményeit, a szovjet kalapácsvetőkét is beárnyékolják a doppingvádak.

„Minden világcsúcsom után, de minden versenyemet követően átestem doppingellenőrzésen, több mint százszor vettek tőlem mintát. A kilencvenes évek elején, amikor elkezdődtek a versenyen kívüli tesztek is, az első ellenőrök Oroszországba jöttek letesztelni a csoportunkat. Minden generáció a saját korának a törvényei szerint él, mi nem tértünk el a megállapított határoktól. Bárkit azzal vádolni, hogy doppingoltak és csak azért értek el ilyen eredményeket, a gyenge sportolók és edzők szokása. Könnyebb kifogásokat találniuk, mint valami újra rátalálni az edzésükben” – mondta rendkívül határozottan a Szport-Ekszpressznek.

A korszak négy szovjet versenyzőjéből senki sem élte meg a 67. születésnapját. Litvinov 60, Nyikulin 61, Tamm 64 éves volt, Szedih 66 esztendős korában, 2021. szeptember 14-én hunyt el, a L’Équipe beszámolója szerint agyvérzés következtében. Az orosz férfiak születéskor várható élettartama 68.0 év, a nagy számok törvénye szerint négyük közül legalább egyiküknek el kellett volna érnie ezt…

Szedih világrekordjánál az olimpiai versenyszámok közül csak kettő áll fent régebb óta, az elmúlt egy évben napjaink legjobbjai mindkettőt elkezdték veszélyeztetni. 1983. július 26-án a csehszlovák Jarmila Kratochvílová 1:53.28-at futott 800 méteren, a svájci Audrey Werro június 28-án, Párizsban 1:53.80 alatt ért célba. Még nála is közelebb járt tavaly a tokiói vb-n a 400-as világcsúcshoz Sydney McLaughlin-Levrone. Az amerikai szupersztár csupán 18 századra volt a keletnémet Marita Koch 1985. október 6-án felállított 47.60-as idejétől.

Napjaink két legnagyobb csillaga, az újdonsült Eb-győztes Halász Bence (84.25 m) és az olimpiai és vb-címvédő kanadai Ethan Katzberg (84.70 m) jelenleg 84 méter fölött jár, már ez is egészen kivételes tettnek számít tőlük. Szedih még több mint két méterre van…

JURIJ GEORGIJEVICS SZEDIH NÉVJEGYE

Született: 1955. június 11., Novocserkavsszk

Elhunyt: 2021. szeptember 14., Pontoise

Nemzetisége: orosz (szovjet)

Sportága: atlétika (kalapácsvetés)

Egyéni legjobbja: 86.74 (világcsúcs)

Legjobb eredményei: 2x olimpiai bajnok (1976, 1980), olimpiai 2. (1988); világbajnok (1991), vb-2. (1983); 3x Európa-bajnok (1978, 1982, 1986)