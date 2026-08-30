Videó: Horváth Krisztofer nehezen viselte a Vasas elleni lecserélését

Az Újpest Vasas elleni mérkőzésén Szélesi Zoltán bő egy óra elteltével cserére szánta el magát, Horváth Krisztofer helyett Krajcsovics Ábelt küldte a pályára. A korábban a válogatottban is szereplő Horváth nehezményezte a lecserélését, és gyorsan kirántotta a kezét az edzőéből.

A mérkőzés utáni értékelésében Szélesi Zoltán is kitért az esetre.

„Krisztofer nagyot futballozott, nagyon jól védekezett, abban a pillanatban úgy döntöttem, hogy frissítek az oldalán. Krisztofert mindenki ismeri, szenvedélyes játékos, ha lecserélik, nyilván nem jól viseli. Ez az ő meg az én dolgom, semmi probléma nincs, nem minden játékost kell ugyanúgy kezelni, a végén ölelkeztünk, nincs semmi probléma közöttünk” – árulta el az újpestiek vezetőedzője az M4 Sportnak.

NB I

6. FORDULÓ

Augusztus 28., péntek

Debreceni VSC–MTK Budapest 2–2

Augusztus 29., szombat

Nyíregyháza Spartacus FC–Paksi FC 1–1

Kispest-Honvéd FC–Zalaegerszegi TE FC 1–0

Újpest FC–Vasas FC 3–1

Augusztus 30., vasárnap

16.30: Kisvárda Master Good–ETO FC (Tv: M4 Sport)

19.00: Puskás Akadémia FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)