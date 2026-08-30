Nemzeti Sportrádió

Videó: Horváth Krisztofer nehezen viselte a Vasas elleni lecserélését

P. GY. B. P. GY. B.
2026.08.30. 09:06
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Szélesi Zoltán megerősítette, nincs gond közöttük Horváth Krisztoferrel (Fotó: Szabó Miklós)
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Újpest Horváth Krisztofer Szélesi Zoltán NB I
Ahogy beszámoltunk róla, az Újpest 3–1-re legyőzte a Vasast a labdarúgó NB I 6. fordulójában. A mérkőzésen Szélesi Zoltán lecserélte Horváth Krisztofert, aki ezt nehezen viselte, a szakvezető az értékelő interjújában is kitért az esetre.
Labdarúgó NB I
13 órája

Vezetett a Vasas, de bő tíz perc alatt három góllal válaszolva nyert az Újpest

Amenyido után Matko és Vlijter is eredményes volt a második helyre lépő lila-fehéreknél.

Az Újpest Vasas elleni mérkőzésén Szélesi Zoltán bő egy óra elteltével cserére szánta el magát, Horváth Krisztofer helyett Krajcsovics Ábelt küldte a pályára. A korábban a válogatottban is szereplő Horváth nehezményezte a lecserélését, és gyorsan kirántotta a kezét az edzőéből.

A mérkőzés utáni értékelésében Szélesi Zoltán is kitért az esetre.

„Krisztofer nagyot futballozott, nagyon jól védekezett, abban a pillanatban úgy döntöttem, hogy frissítek az oldalán. Krisztofert mindenki ismeri, szenvedélyes játékos, ha lecserélik, nyilván nem jól viseli. Ez az ő meg az én dolgom, semmi probléma nincs, nem minden játékost kell ugyanúgy kezelni, a végén ölelkeztünk, nincs semmi probléma közöttünk” – árulta el az újpestiek vezetőedzője az M4 Sportnak.

NB I
6. FORDULÓ
Augusztus 28., péntek
Debreceni VSC–MTK Budapest 2–2
Augusztus 29., szombat
Nyíregyháza Spartacus FC–Paksi FC 1–1
Kispest-Honvéd FC–Zalaegerszegi TE FC 1–0
Újpest FC–Vasas FC 3–1
Augusztus 30., vasárnap
16.30: Kisvárda Master Good–ETO FC (Tv: M4 Sport)
19.00: Puskás Akadémia FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)

 

 

Újpest Horváth Krisztofer Szélesi Zoltán NB I
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