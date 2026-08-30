Női tekvandó-vb: Patakfalvy Luca kilencedik lett

A hazai szövetség honlapjának vasárnapi beszámolója szerint a 25 éves versenyző az orosz Polina Dzaragazovával küzdött meg a legjobb 16 közé jutásért és 2-1-re győzött. Az első menet Patakfalvy Luca pontjaival indult, a végén pedig növelte is az előnyét, míg a folytatásban Dzaragazova volt a jobb és egyenlített. A döntő menetben aztán Patakfalvy megint jól kezdett, a hajrához közeledve pedig már négypontos fórja volt, amit az orosz rivális nem tudott kiegyenlíteni.

A nyolcaddöntőben aztán az üzbég Shabona Abduvalievával került szembe a magyar tekvandós, és az első menetben hátrányból fordítva előnybe került. A folytatásban az üzbég gyorsan szerzett nyolc pontot, onnan pedig Patakfalvy nem tudott egyenlíteni. A döntő menet magyar pontokkal kezdődött, de Abduvalieva fordított, az utolsó másodpercben pedig mindketten fejre találtak. A videós ellenőrzés igazolta, hogy az üzbég nem lépett ki az utolsó érvényes akciónál, így ő jutott negyeddöntőbe, Patakfalvy pedig kilencedik lett.

A 67 kilogrammosok között a címvédő Márton Luana a 16 közé jutásért a horvát Matea Jeliccsel találkozott, s bár az első menetet megnyerte, utána a rivális egyenlített, majd a rendkívül szoros harmadik menetben az utolsó 10 másodpercben szerzett pontokkal nyert és továbbjutott.

Pénteken az olimpiai bajnok és címvédő Márton Viviana a 62 kilogrammosok között meglepetésre nem jutott be a nyolcaddöntőbe, a 17 éves Salim Kamillah pedig a 46 kilósok mezőnyében kilencedik lett.