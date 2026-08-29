Újabb DVTK-vereség; a Mezőkövesd négy, a KTE három gólt szerzett – ez történt szombaton az NB II-ben

Négy mérkőzést rendeztek szombaton a labdarúgó NB II 6. fordulójában. Zsinórban negyedik meccsét is megnyerte a KTE, így a Kozármisleny továbbra is nullapontos. Immár négy mérkőzés óta képtelen győzni a DVTK, miután kikapott az eddig nyeretlen BVSC-től. A KTE után a Mezőkövesdtől is négy gólt szedett be a Gyirmót, a veretlen Tiszakécske pedig a hajrában győzte le az újonc Nagykanizsát. Vasárnap még három, hétfőn további egy összecsapásra kerül sor a fordulóban.

LABDARÚGÓ NB II

6. FORDULÓ

FC Nagykanizsa–Tiszakécskei LC 1–2 (Stefan 42., ill. Szekér Á. 35., Wirth 87.) – vége – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Diósgyőri VTK–BVSC-Zugló 0–2 (Ominger G. 15., Dénes A. 80.) – vége – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Mezőkövesd Zsóry FC–Gyirmót FC Győr 4–2 (Ottucsák 54., Kovács P. 55., Zachán 67., Lőrinczy 75. – 11-esből, ill. Vasvári 86., Kiss N. 90+3.) – vége – ÖSSZFOGLALÓ ITT!

Kecskeméti TE–HR-Rent Kozármisleny 3–0 (Turi 57. – öngól, Bolyki 58., 90+1.) – Kiállítva: Dóra D. (64., Kozármisleny) – vége – ÖSSZEFOGLALÓ ITT! VASÁRNAP JÁTSSZÁK

17.30: Soroksár SC–Aqvital FC Csákvár

17.30: Szentlőrinc–FC Ajka

17.30: Karcagi SC–Videoton FC Fehérvár

HÉTFŐN JÁTSSZÁK

19.30: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport)