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Újabb DVTK-vereség; a Mezőkövesd négy, a KTE három gólt szerzett – ez történt szombaton az NB II-ben

2026.08.29. 19:25
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A BVSC ellen sem ment a DVTK-nak (Fotó: Szabó Krisztián/DVTK)
Címkék
DVTK NB II KTE Kecskemét Gyirmót FC Győr Tiszakécske BVSC Nagykanizsa Diósgyőr élő eredménykövetés Gyirmót Kozármisleny labdarúgó NB II NB II 6. forduló BVSC-Zugló Mezőkövesd
Négy mérkőzést rendeztek szombaton a labdarúgó NB II 6. fordulójában. Zsinórban negyedik meccsét is megnyerte a KTE, így a Kozármisleny továbbra is nullapontos. Immár négy mérkőzés óta képtelen győzni a DVTK, miután kikapott az eddig nyeretlen BVSC-től. A KTE után a Mezőkövesdtől is négy gólt szedett be a Gyirmót, a veretlen Tiszakécske pedig a hajrában győzte le az újonc Nagykanizsát. Vasárnap még három, hétfőn további egy összecsapásra kerül sor a fordulóban.

LABDARÚGÓ NB II
6. FORDULÓ
FC Nagykanizsa–Tiszakécskei LC 1–2 (Stefan 42., ill. Szekér Á. 35., Wirth 87.) – vége ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Diósgyőri VTK–BVSC-Zugló 0–2 (Ominger G. 15., Dénes A. 80.) – vége ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Mezőkövesd Zsóry FC–Gyirmót FC Győr 4–2 (Ottucsák 54., Kovács P. 55., Zachán 67., Lőrinczy 75. – 11-esből, ill. Vasvári 86., Kiss N. 90+3.) – vége ÖSSZFOGLALÓ ITT!
Kecskeméti TE–HR-Rent Kozármisleny 3–0 (Turi 57. – öngól, Bolyki 58., 90+1.) – Kiállítva: Dóra D. (64., Kozármisleny) vége ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

VASÁRNAP JÁTSSZÁK
17.30: Soroksár SC–Aqvital FC Csákvár
17.30: Szentlőrinc–FC Ajka
17.30: Karcagi SC–Videoton FC Fehérvár
HÉTFŐN JÁTSSZÁK
19.30: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport)

 

DVTK NB II KTE Kecskemét Gyirmót FC Győr Tiszakécske BVSC Nagykanizsa Diósgyőr élő eredménykövetés Gyirmót Kozármisleny labdarúgó NB II NB II 6. forduló BVSC-Zugló Mezőkövesd
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