Újabb DVTK-vereség; a Mezőkövesd négy, a KTE három gólt szerzett – ez történt szombaton az NB II-ben

LABDARÚGÓ NB II
6. FORDULÓ
FC Nagykanizsa–Tiszakécskei LC 1–2 (Stefan 42., ill. Szekér Á. 35., Wirth 87.) – vége – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Diósgyőri VTK–BVSC-Zugló 0–2 (Ominger G. 15., Dénes A. 80.) – vége – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Mezőkövesd Zsóry FC–Gyirmót FC Győr 4–2 (Ottucsák 54., Kovács P. 55., Zachán 67., Lőrinczy 75. – 11-esből, ill. Vasvári 86., Kiss N. 90+3.) – vége – ÖSSZFOGLALÓ ITT!
Kecskeméti TE–HR-Rent Kozármisleny 3–0 (Turi 57. – öngól, Bolyki 58., 90+1.) – Kiállítva: Dóra D. (64., Kozármisleny) – vége – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
VASÁRNAP JÁTSSZÁK
17.30: Soroksár SC–Aqvital FC Csákvár
17.30: Szentlőrinc–FC Ajka
17.30: Karcagi SC–Videoton FC Fehérvár
HÉTFŐN JÁTSSZÁK
19.30: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport)