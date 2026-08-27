US Open: cseh siker a vegyes párosok versenyében

A 16 kettőst felvonultató versenyt két nap alatt bonyolították le, s annak végén Muchová és Mensík a Belinda Bencic, Flavio Cobolli összetételű, negyedik kiemelt svájci, olasz párral vívta a döntőt. A cseh duó fináléba jutása a néhány órával korábban játszott elődöntő „hajrájában” valószínűtlennek tűnt, az orosz Mirra Andrejeva, Andrej Rubljov páros ugyanis a döntő rövidítésben 9–7-re vezetett ellene és két meccslabdája volt, ám innen Muchováék sorozatban négy pontot nyertek.

A döntő szintén döntő rövidítésbe torkollott, a csehek pedig – elsősorban a nagyszerűen szerváló Mensíknek köszönhetően – ebben a szakaszban végig jobbak voltak, 9–4-re elhúztak, s 10–6-ra megnyerték a szuper tie-breaket. A cseh kettős sikeréért egymillió dollárt kapott, míg Bencicék félmillióval „vigasztalódhatnak”.

A MECCSLABDA – STÍLUSOSAN, EGY ÁSZ

An ace for the title! 🏆 pic.twitter.com/VShvPv8GQj — US Open Tennis (@usopen) August 27, 2026

A múlt évhez hasonlóan az idén is az egyéni selejtezők hetében rendezték meg a vegyes párosok küzdelmeit. A szervezők annak érdekében változtattak a hagyományos programon, hogy a legnagyobb klasszisok számára is vonzóvá tegyék a számot, és számításuk bevált. Ebben az évben olyan sztárduók indultak el, mint a Serena Williams, Carlos Alcaraz vagy az Arina Szabalenka, Novak Djokovics kettős.

US OPEN, NEW YORK, (kemény pálya, 108 000 000 dollár)

VEGYES PÁROS, DÖNTŐ

Karolína Muchová, Jakub Mensík (cseh)–Belinda Bencic, Flavio Cobolli (svájci, olasz, 4.) 6:3, 1:6, 10–6

