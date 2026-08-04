Nemzeti Sportrádió

Elindult a jegyértékesítés a kézilabdások székesfehérvári Szuperkupa-mérkőzéseire

I. SZ.I. SZ.
2026.08.04. 19:32
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One Veszprém HC kézilabda Szuperkupa FTC női kézilabda Mol-Pick Szeged Győri Audi ETO KC
Már kaphatóak a jegyek a férfi és női kézilabda Szuperkupa-mérkőzésekre, amelyeket augusztus 30-án a székesfehérvári MET Arénában rendeznek meg.

A MET Aréna első kézilabda-eseményén két magyar csúcstalálkozóra kerül sor, augusztus utolsó vasárnapján 15 órakor a Győr–Ferencváros női Szuperkupa-mérkőzést, 18 órától a Veszprém–Szeged férfi Szuperkupameccset játsszák.

Az eseményre a jegy.mksz.hu oldalon 6000 és 16 000 forint közötti árkategóriákban (a VIP-jegy 69 ezer forintba kerül) már válthatóak jegyek, az MKSZ közleménye szerint családi kedvezmény igénybe vehető.

A Győr, a Szeged és a Veszprém kijelölt szurkolói szektorába, a klub kérésének megfelelően, a klubon keresztül lehet az eseményre megváltani a belépőket, míg az FTC kijelölt szektorába, a klub kérésnek megfelelően, zárolás nélkül, a központi jegyértékesítés során vásárolhatnak jegyet a csapat szurkolói – írja az MKSZ.

 

One Veszprém HC kézilabda Szuperkupa FTC női kézilabda Mol-Pick Szeged Győri Audi ETO KC
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