Cincinnati tenisztorna: Stollárék kikaptak az első fordulóban

Stollár Fanny és Asia Muhammad 7:5, 7:5-re alulmaradt az Erin Routliffe, Aldila Sutjiadi új-zélandi, indonéz kettőssel szemben a cincinnati 1000-es torna női páros versenyének első fordulójában.
Stollár Fanny és az amerikai Asia Muhammad duója kikapott a páros első fordulójában a Cincinnatiben zajló kemény pályás tenisztorna 7.4 millió dollár (2.3 milliárd forint) összdíjazású női versenyében. Az ellenfél a hetedik helyen kiemelt Erin Routliffe, Aldila Sutjiadi új-zélandi, indonéz kettős volt, amely két szettben nyert, 1 óra 47 perc alatt.
ATP és WTA 1000-es torna, Cincinnati (7.4 millió dollár, kemény)
NŐI PÁROS, 1. FORDULÓ
Erin Routliffe, Aldila Sutjiadi (új-zélandi, indonéz, 7.)–Stollár Fanny, Asia Muhammad (magyar, amerikai) 7:5, 7:5
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