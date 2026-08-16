Nemzeti Sportrádió

Cincinnati tenisztorna: Stollárék kikaptak az első fordulóban

2026.08.16. 22:51
Stollár Fanny és Asia Muhammad (Fotó: Getty Images)
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1000-es torna Cincinnati Asia Muhammad Stollár Fanny
Stollár Fanny és Asia Muhammad 7:5, 7:5-re alulmaradt az Erin Routliffe, Aldila Sutjiadi új-zélandi, indonéz kettőssel szemben a cincinnati 1000-es torna női páros versenyének első fordulójában.

 Stollár Fanny és az amerikai Asia Muhammad duója kikapott a páros első fordulójában a Cincinnatiben zajló kemény pályás tenisztorna 7.4 millió dollár (2.3 milliárd forint) összdíjazású női versenyében. Az ellenfél a hetedik helyen kiemelt Erin Routliffe, Aldila Sutjiadi új-zélandi, indonéz kettős volt, amely két szettben nyert, 1 óra 47 perc alatt.

ATP és WTA 1000-es torna, Cincinnati (7.4 millió dollár, kemény)
NŐI PÁROS, 1. FORDULÓ
Erin Routliffe, Aldila Sutjiadi (új-zélandi, indonéz, 7.)–Stollár Fanny, Asia Muhammad (magyar, amerikai) 7:5, 7:5

 

1000-es torna Cincinnati Asia Muhammad Stollár Fanny
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