Nemzeti Sportrádió

Kiesett Szöulban a Bondár, Stollár kettős

V. H. L.V. H. L.
2026.09.21. 12:19
null
Fotó: Dömötör Csaba, archív
Címkék
Szöul WTA 250-es torna Bondár Anna Stollár Fanny
Csak a második játszmában volt egyenrangú ellenfele Maya Jointnak és Gabriela Rusénak Stollár Fanny és Bondár Anna a szöuli WTA 250-es tenisztorna 1. fordulójában: a 2. kiemelt ausztrál, román páros 6:1, 7:6-tal lépett a következő körbe.

Szokásos idei partnere, Asia Muhammad helyett Bondár Anna párjaként vágott neki az idei szöuli 250-es tornának Stollár Fanny. A magyar kettősnek nem volt túl nagy szerencséje a sorsolásnál, ugyanis rögtön az első fordulóban összetalálkoztak a 2. kiemelt Maya Joint, Gabriela Ruse ausztrál, román duóval.

Joint és Ruse az első felvonásban nem sok esélyt adott a mieinknek, akik három szervagémjükből kettőt is elvesztettek, s 6:1-gyel a riválisé lett a játszma. Honfitársnőink először csak a második szettben tudták elnyerni az ellenfél adogatójátékát – háromszor is –, és kétségtelenül jobban néztek ki, mint az előzőben, de ez is csak a rövidítéshez volt elegendő, ahol három minibrékkel Jointék érvényesítették a papírformát.

WTA 250-ES TORNA, SZÖUL
Páros, 1. forduló
Maya Joint, Elena-Gabriela Ruse (ausztrál, román, 2.)–Bondár Anna, Stollár Fanny 6:1, 7:6 (7–2)

 

Szöul WTA 250-es torna Bondár Anna Stollár Fanny
Legfrissebb hírek

Marozsán egy, Udvardy tíz helyet javított a tenisz-világranglistán

Tenisz
2 órája

US Open: Bondárék háromszettes meccsen búcsúztak női párosban

Tenisz
2026.09.07. 23:20

US Open: Szabalenka és Alcaraz is folytatja menetelését; négy amerikai is csillogott New Yorkban

Tenisz
2026.09.06. 07:23

US Open: Bondár is továbbjutott párosban az első fordulóból

Tenisz
2026.09.05. 08:07

Stollárék párosban továbbjutottak a US Open első fordulójából

Tenisz
2026.09.04. 23:44

Bondár Anna: Kívülről könnyű mondani, miért nem lehetett beütni azt a szervát. Nagyon szerettem volna…

Tenisz
2026.09.04. 12:05

Öt meccslabdáról kapott ki Bondár Anna a Grand Slam-győztes, korábbi top 5-ös játékostól

Tenisz
2026.09.03. 20:13

Bondár Anna sorozatban harmadszor lesz ott a US Open második fordulójában

Tenisz
2026.09.01. 22:36