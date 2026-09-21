Kiesett Szöulban a Bondár, Stollár kettős

Szokásos idei partnere, Asia Muhammad helyett Bondár Anna párjaként vágott neki az idei szöuli 250-es tornának Stollár Fanny. A magyar kettősnek nem volt túl nagy szerencséje a sorsolásnál, ugyanis rögtön az első fordulóban összetalálkoztak a 2. kiemelt Maya Joint, Gabriela Ruse ausztrál, román duóval.

Joint és Ruse az első felvonásban nem sok esélyt adott a mieinknek, akik három szervagémjükből kettőt is elvesztettek, s 6:1-gyel a riválisé lett a játszma. Honfitársnőink először csak a második szettben tudták elnyerni az ellenfél adogatójátékát – háromszor is –, és kétségtelenül jobban néztek ki, mint az előzőben, de ez is csak a rövidítéshez volt elegendő, ahol három minibrékkel Jointék érvényesítették a papírformát.

WTA 250-ES TORNA, SZÖUL

Páros, 1. forduló

Maya Joint, Elena-Gabriela Ruse (ausztrál, román, 2.)–Bondár Anna, Stollár Fanny 6:1, 7:6 (7–2)